Суд в России раскрыл информацию о поставке продовольствия российской армии, развернутой на подконтрольных сепаратистам территориях Украины (ОРДЛО). Как сказано в приговоре районного суда в Ростове, размещённым на позициях сепаратистов российским военным раз в две недели отправляли 1300 тонн продовольствия из Ростовской области. Москва присутствие своих солдат в Донбассе всегда отрицала.

Приговор Кировского районного суда в Ростове был вынесен в ноябре 2021 года по уголовному делу о коррупции, его текст опубликован на сайте суда. Заместитель регионального управляющего по военному питанию местной компании был признан виновным по статье о посредничестве во взятке. Он был приговорен к пяти с половиной годам колонии за то, что передал 990 тысяч рублей от своего начальника руководителю Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Южного военного округа, отмечает «Радио Свобода».

Как сказано в приговоре суда, в рабочие обязанности обвиняемого входило обеспечение запаса продовольствия для поставок российским военнослужащим на востоке Украины. Подполковник из Южного военного округа, как настаивала защита, потребовал от его начальника 90 тысяч рублей в месяц, чтобы не препятствовать работе по поставкам. В противном случае офицер, как сказано в приговоре, «обещал срывать поставки в интересах военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве» на сепаратистских территориях.

В тексте приговора сообщается, что поставки проходили как минимум в 2018 и 2019 году. Для этого формировалась колонна из «более чем 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1300 тонн». Обвиняемый рассказывал, что одна поездка грузовика к сепаратистам обходилась поставщикам в 65-80 тысяч рублей. Среди продуктов были мука, консервы, свежие овощи. «Суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130 млн рублей», — отмечается в приговоре.

Осенью 2018 года из-за задержки отправки колонны санитарным контролем было испорчено продовольствие на сумму около 30 миллионов рублей.

Высокая цена была связана с риском для жизни водителей. Подсудимый также сообщил, что перед отправкой груза провиант проверял «россиянин в звании майора», а на территории Донбасса грузовики находились «под охраной принимающей стороны». Подсудимый настаивал, что он военный, однако суд установил, что такой человек в армии никогда не служил. По приблизительным подсчётам РС, поставки 1300 тонн продовольствия раз в две недели хватило бы для обеспечения примерно 26 тысяч человек. Однако из приговора не следует, что поставками занималась только одна компания.