ПОЛИТИКА
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В Бразилии политики выяснили отношения в поединке на ринге
Мэр города Борба в Бразилии Симау Пейшоту и депутат заксобрания Эринеу Алвес да Сильва устроили поединок на ринге по правилам ММА после того, как последний обвинил главу города в коррупции. Бой завершился победой мэра. Но это не избавило его от необходимости отчитаться перед прокуратурой за средства, потраченные на организацию мероприятия и вырученные от продажи билетов на поединок. #trtнарусском #Бразилия #поединок #ринг
Ринг / Others
16 декабря 2021 г.
Истории
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