В Бразилии политики выяснили отношения в поединке на ринге

Мэр города Борба в Бразилии Симау Пейшоту и депутат заксобрания Эринеу Алвес да Сильва устроили поединок на ринге по правилам ММА после того, как последний обвинил главу города в коррупции. Бой завершился победой мэра. Но это не избавило его от необходимости отчитаться перед прокуратурой за средства, потраченные на организацию мероприятия и вырученные от продажи билетов на поединок. #trtнарусском #Бразилия #поединок #ринг