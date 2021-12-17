Александр Лукашенко: «Хуже не будет!»

Мигранты и кризис на границе, давление Запада и санкции, союз с Россией и «Майдан» в Минске, отношения с Европой и дружба с Турцией — президент Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью TRT откровенно о самых острых вопросах внутри и вокруг Беларуси. 0:00 - Эксклюзивное интервью Александра Лукашенко для канала TRT. 0:19 - Кто виноват в миграционном кризисе на границе Польши и Белорусии? 3:14 - Какие страны оказывают давление на Беларусь? Гибридная война! 5:05 - Стена на границе в Польшей, поможет ли она в решении кризиса? 7:07 - Останутся ли прибывшие мигранты жить в Белорусии? 10:50 - Европейский союз не признает легитимность Алексанра Лукашенко, комментарий президента по данному вопросу. 11:30 - Союз России и Белорусии. 13:29 - Финансовая помощь беженцам, Турция, лидерство Реджпа Тайипа Эрдогана. 14:44 - причястность к кризису турецкой авиакомпании Turkish Airlines. 15:32 - Отношения между Турцией и Беларусью. Подписывайтесь на наш канал - https://www.youtube.com/c/trtrussian Подписывайтесь на других платформах: Facebook - https://www.facebook.com/trtrussian Twitter - https://www.twitter.com/trtrussian Instagram - https://www.instagram.com/trtrussian VK - https://vk.com/trtrussian Tik-Tok - https://www.tiktok.com/@trt_russian Telegram - https://tmtr.me/trtnarusskom #trtнарусском #Лукашенко #интервью #TRT