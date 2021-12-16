ВИЧ в России, говорят эксперты, это до сих пор неудобная проблема из разряда стыдных, поэтому на ее решение неохотно жертвуют как компании, так и отдельные люди. О ней даже вспоминают преимущественно раз в год — накануне Дня борьбы со СПИДом 1 декабря. В то же время страна занимает одну из лидирующих позиций в мире по темпу роста новых случаев передачи ВИЧ и по этим показателям догнала Африку. Осенью Роспотребнадзор констатировал: заболеваемость ВИЧ-инфекцией на 100 тысяч населения в России в 10 раз выше, чем во всех странах Европейского Союза.

Вопрос стигмы

Сегодня с вирусом иммунодефицита в России живет более 1,1 миллиона человек, что равно населению крупного города, такого, например, как Самара или Челябинск. Но это, считает «Новая газета» — только официально учтенные, потому что в реальности ВИЧ-положительных может быть 1,5 миллиона и даже больше.

«Есть люди, которые так боятся огласки, что не хотят, боятся обращаться за лечением и приходят только тогда, когда их прижмет, когда им плохо», — говорит генеральный директор H-Clinic Андрей Злобин. Это подтвержают и сами ВИЧ-инфицированные. Ведь жизнь с ВИЧ в России — непростое испытание: даже если терапию получаешь в ближайшем центре СПИДа, близкие поддерживают и окружающие в целом толерантны, данный диагноз обрекает тебя на осуждение. По словам равного консультанта по ВИЧ Таисии Ланюговой, ВИЧ-инфицированные люди боятся признать свой статус, так как считают, что стоит им сделать это — и с нормальной жизнью можно попрощаться.

«Основная значимая проблема программ тестирования, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции — это всегда вопросы стигмы», — констатирует Злобин, вспоминая опрос 2016-го, в котором приняли участие «социально активные, достаточно взрослые, за 30». «И эти люди нам отвечали, почему они не сдают регулярно тест на ВИЧ: потому что неудобно прийти в поликлинику и сказать терапевту, что хочешь протестироваться на ВИЧ», — замечает эксперт.

Беззубая борьба

Ущерб для экономики страны от распространения вируса оценивается в 225,5 млрд рублей в год. Это прямые расходы государства на лечение, выплату пенсий по инвалидности, а также косвенные потери из-за преждевременной смертности, говорят в Роспотребнадзоре. При этом расходы на антиретровирусную терапию (регулярный прием двух и более противовирусных препаратов), как отмечает даже провластный «Царьград», обычно ниже рекомендованных ВОЗ показателей.

Кроме того, план российского правительства по борьбе с ВИЧ не предусматривает кардинального улучшения ситуации и кажется экспертам неэффективным. Так, год назад в Госдуме состоялся круглый стол по обсуждению стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в стране на период до 2030 года, которую подготовил Минздрав с учетом предложений пятнадцати заинтересованных ведомств и организаций. Эту госстратегию назвали «беззубой».

В ней, обратил внимание заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАМН Вадим Покровский, отсутствуют главные целевые показатели — снижение заболеваемости и смертности.

«Минздрав ставит задачи для себя — увеличить охват терапией, а конечная цель игнорируется. Видимо, писали так, чтобы можно было потом как-то отчитаться о реализации, — пояснил ученый «Рамблеру». — Настоящая стратегия должна быть ориентирована на четкие показатели заболеваемости и смертности, а уже на их основе нужно строить все мероприятия: профилактика поможет снизить заболеваемость, лечение — смертность. Ставить задачу снизить количество выявленных случаев заражения довольно странно. Получается абсурдная ситуация — чтобы быстрее достичь целевых показателей, нужно вносить в регистр поменьше ВИЧ-инфицированных».

Также в стратегии не упоминаются современные методы профилактики ВИЧ-инфекции, без которых не удастся остановить распространение, отмечает академик. Например, доконтактная профилактика, когда люди из групп риска принимают антиретровирусные препараты, чтобы не заразиться. Ничего не говорится и о необходимости проводить такие традиционные мероприятия, как распространение презервативов. «Одними тестами и таблетками эпидемию не остановить, — уверен Покровский. — При этом реально у нас получают лечение всего 50% ВИЧ-инфицированных. Это максимум, который сейчас охвачен».

«Медвежья услуга» пандемии

Еще один спорный момент в данной теме — статистика. Согласно официальным данным Роспотребнадзора, темпы прибавления новых ВИЧ-инфицированных людей в России замедлились, но радоваться не стоит. По словам директора «СПИД.Центра» Сергея Абдурахманова, причина точно не в качественной профилактике и просвещении о заболевании. На официальное число новых случаев передачи вируса в 2020-м однозначно повлияла пандемия COVID-19, которая усложнила населению доступ к тестированию.

К тому же на статистике постоянно сказывается несовершенство самой системы профилактики и лечения ВИЧ в стране — люди с положительным статусом не могут встать на учет и получить лечение в регионе, если они не имеют в нем постоянной регистрации, подчеркивает в интервью «Forbes» директор фонда «СПИД.Центра». Так что в действительности Россия занимает одну из лидирующих позиций по темпу роста новых случаев передачи ВИЧ. «Новая газета» утверждает, что в некоторых регионах Урала и Сибири темп распространения болезни сравним с темпами, фиксируемых только в странах Африки.

Но почему? Академик Вадим Покровский проиллюстрировал причины эпидемии на опыте Великобритании, где в год выявляют 4,1–4,5 тысячи новых случаев, а не десятки тысяч случаев как в России. «Там пропаганда использования презервативов, программы по снижению вреда — профилактические программы среди мужчин, имеющих секс с мужчинами, сексуальных работников, наркопотребителей… Плюс с этого года у них введено обязательное сексуальное просвещение в школах, — говорит эксперт, подчеркивая: — Страны Западной Европы много средств тратят на профилактические программы. А в нашей стране никаких подобных программ нет. Отсюда и возникает такая разница в цифрах». На профилактику, то есть на предупреждение новых случаев, по данным Аналитического центра при правительстве, идет меньше 1% выделяемых средств.

Антирейтинговая социалка

Ситуацию усугубляет и тот факт, что в данной сфере в России очень не хватает стороннего финансирования и пожертвований, а также информационной поддержки. Например, сейчас в коммерческих компаниях программы социальной ответственности — не просто хороший тон, но и эффективное средство маркетинга, рассказал Сергей Абдурахманов: «Потому что покупателю приятно осознавать, что его ежедневный шопинг приносит пользу миру». «Бренды со смыслом», действительно, получают в девять раз больше прибыли, чем их не обремененные социальной ответственностью конкуренты.

Но российский бизнес выбирает сферу поддержки с осторожностью, поэтому львиная доля пожертвований тех же магазинов идет на проблемы с нулевым риском PR-провала: помощь детям, старикам, животным и природе. «Борьба с эпидемией ВИЧ в этом плане остается в «антирейтинге» проблем, с которыми готовы работать даже крупные бренды», — замечает Абдурахманов. Поэтому в России на стигматизированную тему ВИЧ говорят преимущественно по календарю — накануне Дня борьбы со СПИДом 1 декабря. И деньги коммерческие компании обычно перечисляют или не представленным в стране инициативам, или непубличными и даже непрозначными путями.

В результате основными корпоративными донорами в сфере ВИЧ в России становятся представители «фармы». Казалось бы, это благостная картина: ВИЧ-сервис развивается, доноры довольны, россияне в плюсе. Но, отмечает директор «СПИД.Цетра», в этой бочке меда есть две ложки дегтя. «Первая, поменьше: мы не знаем, как долго интересы ВИЧ-сервиса будут синхронизироваться с фармкомпаниями. И это не было бы такой проблемой, если бы не вторая: Россия остается одним из мировых лидеров по темпам распространения эпидемии ВИЧ. Средств, которые выделяют фармкомпании, государство и частные жертвователи, просто недостаточно», — заключает эксперт.

Бенефиты для решившихся

По мнению директора «СПИД.Центра», чтобы победить пандемию ВИЧ, общество должно понять, что для его благополучия спасать нужно не только «безопасных» детей, стариков и животных, помощь необходима и страдающим взрослым. Для имиджа компаний поддержка сфер вроде ВИЧ-сервиса должна стать важнее, чем стандартная корпоративная благотворительность. «И больше всего репутационных бенефитов получат первые решившиеся, — уверен Абдурахманов. — Осталось только дождаться и увидеть, кто это будет».

«Нужно, чтобы об этом говорили везде, кричали чтобы», — уверена и главный внештатный специалист по ВИЧ при департаменте здравоохранения Тюменской области Ольга Саража. Она сравнила эпидемию ВИЧ, которой уже более 40 лет, с нынешней эпидемией COVID-19: «Вот с коронавирусом, о котором отовсюду говорится, получилось: люди поняли, что это эпидемия, это серьезно и требует серьезных мер, тестов, соблюдения правил. А с ВИЧ-инфекцией не получается, об этой проблеме в последнее время реже стали говорить».

Прогнозы специалистов неутешительны. Если правительство не изменит стратегию борьбы, а общество так и будет прятать голову в песок, то к 2030 году, судя по целевым показателям правительства, диагноз ВИЧ будет поставлен еще 580 тысячам россиян.