В России успешно завершены государственные испытания барражирующих боеприпасов «Куб», в ближайшем будущем они начнут поступать в войска, рассказал РИА «Новости» источник, близкий к министерству обороны РФ.

«Новый для российских Вооруженных сил тип ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) рекомендован к принятию на вооружение», — сказал он, добавив, что начало серийных поставок дронов-камикадзе в войска запланировано на 2022 год.

Беспилотники с барражирующими боеприпасами способны долго летать в предполагаемом районе цели в режиме поиска, а обнаружив ее — уничтожить как управляемая ракета «воздух-поверхность» и самоустраниться после выполнения задачи. «Куб» разработан компанией ZALA AERO, входящей в российский концерн «Калашников». Российские военные применяли боеприпасы в ходе конфликта в Сирии.

Аппарат имеет характерную форму за счет широкого треугольного крыла и приводится в движение пропеллером, который вращает электродвигатель. Дрон несет боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность полета барражирующего боеприпаса составляет 30 минут, скорость — 130 километров в час. Беспилотник наводится по видеоизображению с его камеры, имеет высокую точность, может запускаться скрытно, практически бесшумен, прост в управлении.

В середине декабря журнал Flight Global опубликовалсправочник World Air Forces 2022. В мировом рейтинге популярности военных вертолетов российские многоцелевые машины семейства Ми-8/Ми-17 стали вторыми. Доля российских вертолетов составляет 14% от общего числа военных вертолетов в мире. По состоянию на декабрь 2021 года в мире находилось более 19 тысяч военных вертолетов. Самым распространенным вертолетом признаны машины семейства UH-60 Black Hawk, а третье место занял ударный вертолет AH-64 Apache.