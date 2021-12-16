В июле-сентябре 2021 года объем денежных переводов физическими лицами из России в страны бывшего СССР установил шестилетний рекорд, достигнув показателя в $2,29 млрд, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Центрального банка России.

В последний раз трудовые мигранты выводили из России такие суммы денег во втором квартале 2015 года — тогда на родину мигрантов были переведены $2,31 млрд.

Лидерами среди получателей в 2021 году стали Узбекистан ($1,01 млрд, рост на 34,9%), Таджикистан ($530 млн, рост на 25,5%) и Кыргызстан ($430 млн, рост на 21,7%).

Одной из причин роста стал усиленный приток мигрантов из стран СНГ, в первую очередь за счет организованного ввоза рабочей силы из Узбекистана и Таджикистана для восполнения дефицита трудовой силы в строительстве, ЖКХ и других отраслях.

В августе сообщалось, что для работы в 40 субъектах РФ были оформлены заявки для въезда около 50 тысяч сотрудников. В январе-сентябре 2021 года на учет были поставлены 9,2 млн человек против 7,5 млн человек в 2020 году. В этот период оформлено в два раза больше патентов, чем в прошлом году, — 1,6 млн. Из них 542 тысяч патентов получили граждане Таджикистана, 976 тысяч — граждане Узбекистана.