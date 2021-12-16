Экспорт автобусов, микроавтобусов и мидибусов (автобусов среднего класса) из Турции в январе-ноябре 2021 года достиг отметки в $1,117 млрд, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Ассоциацию экспортеров автомобильной промышленности Турции Улудаг (OIB).

По данным OIB, Турция в рассматриваемый период экспортировала автобусы, микроавтобусы и мидибусы в 80 стран мира. Наибольший объем поставок данной категории продукции автопрома пришелся на европейские страны, лидером по закупкам стала Франция.

Экспорт автобусов, микроавтобусов и автобусов среднего класса в эту страну превысил отметку в $305,7 млн. Вторым по значимости импортером автобусов турецкого производства стала Германия (более $142,5 млн). Экспорт во Францию и Германию в январе-ноябре текущего года составил 40,10% от общего объема зарубежных продаж сектора в этот период.

В число основных импортеров турецких автобусов, микроавтобусов и мидибусов вошла также Италия (более $78 млн). Значительный рост продаж зафиксирован и в Израиль. Экспорт в эту страну увеличился на 129,32% — с $31,7 млн до $72,8 млн. Экспорт в Португалию в январе-ноябре текущего года вырос на 122,94% — с $12 млн до почти $27 млн. Объемы продаж в Грецию увеличились на 110,37% — с $11,5 млн до $24,3 млн.

Одновременно с этим

стало

известно, что объем экспорта продукции обувной промышленности Турции в январе-ноябре 2021 года достиг отметки в $926 млн, что на 23,1% больше аналогичного показателя за тот же период прошлого года. При этом экспорт кожи и кожаных изделий из Турции за 11 месяцев вырос на 28,8% в годовом исчислении — до $1,6 млрд. Основным импортером кожи и кожаных изделий из Турции в рассматриваемый период стала Россия. Экспорт Турции в РФ вырос на треть, достигнув отметки в $122,6 млн.