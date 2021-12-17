Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внесла в репрезентативный список нематериального культурного наследия искусство бахши (Узбекистан), игры кочевников (Кыргызстан), традиционную музыку фалак (Таджикистан) и мастерство изготовления дутара (Туркменистан). Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба ЮНЕСКО.

Сейчас репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества включает 492 элемента. В Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, внесены 67 элементов.

Искусство бахши

«Эпическая поэзия играет решающую роль в музыкальном и поэтическом наследии узбеков и каракалпаков Узбекистана, — говорится про искусство бахши. — Традиционные стихи, называемые «достонами», основаны на мифах, легендах, народных сказках и песнопениях и затрагивают различные темы, такие как патриотизм, приверженность, любовь, дружба и солидарность». Песни исполняются под «аккомпанемент музыкальных инструментов, включая домбру (струнный инструмент) и кобуз (смычковый инструмент). Рассказчики, также называемые бахши, исполняют песни наизусть, соблюдая культурные традиции и обычаи».

С внесением бахши в список ЮНЕСКО исполнителей и любителей этого вида искусства поздравил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. По его словам, «искусство бахши предполагает, что исполнитель является одновременно искусным поэтом, талантливым певцом, композитором и актером, что требует не только врожденных способностей, но также высокого творческого потенциала и неустанных исследований».

Фалак

Представляя фалак, в ЮНЕСКО пояснили, что это слово означает «небо», «удачу» и «вселенную». Фалак является традиционной фольклорной музыкой горцев Таджикистана: «Выразительный и философский музыкальный жанр может быть исполнен солистом мужского или женского пола, акапеллой, с одиночным инструментальным сопровождением или ансамблем и танцорами. Песни фалак, характеризующиеся своим широким диапазоном, чаще всего связаны с любовью, болью, страданием, родиной, разлукой и надеждой на воссоединение родителей и ребенка или двух любящих друг друга людей. Инструменты, используемые для исполнения фалака, включают традиционные таджикские ударные и струнные инструменты, такие как скрипки и флейты. Исполнители фалак, известные как фалакхоны, — традиционные певцы и инструменталисты, исполняющие фалак во время праздников, церемоний и ритуальных мероприятий».

Игры кочевников

«Культурное наследие кыргызского народа неразрывно связано с кочевым образом жизни. Однако в советские времена, когда приходилось сидеть принудительно, многие элементы, в том числе традиционные игры, оказались под угрозой. После обретения независимости в 1991 году местные общины в Кыргызстане начали работу по возрождению и прославлению своей традиционной культуры», — отмечается в сообщении про игры кочевников.

Мастерство изготовления дутара

Говоря о мастерстве изготовления дутара, в ЮНЕСКО кратко рассказали об этапах его создания: «Дутар — традиционный инструмент и музыкальный жанр из Туркменистана. Дутар представляет собой двухструнную лютню с длинной шеей и грушевидным корпусом, покрытым тонкой деревянной декой. Резонирующий корпус и дека сделаны из куска тутового дерева, а гриф — из высушенного ствола абрикосового дерева. Для изготовления корпуса дутара древесину округляют, выдалбливают и полируют. Древесина для покрытия обжигается до 24 часов для удаления влаги, затем наклеивается на полость дутара костным клеем. Наконец, добавляются гриф, лады и струны, и инструмент настраивается».

Ранее TRT на русском писал, что расположенный на юго-востоке Таджикистана древний город Карон будет включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.