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ХАМАС проводит военные учения «Щит Иерусалима»
Военное крыло палестинского движения ХАМАС Бригады «Изаддин аль-Кассам» начало в Газе военные учения «Щит Иерусалима». В заявлении организации говорится, что цель маневров — повысить боевую готовность и смоделировать различные сценарии боевых действий. Количество участников и продолжительность учений неизвестны. #trtнарусском #Палестина #ХАМАС #Газа
ХАМАС проводит военные учения «Щит Иерусалима» / Others
17 декабря 2021 г.
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