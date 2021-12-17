Крупнейшие российские заказчики серверного оборудования протестировали вычислительную технику на отечественных процессорах и остались недовольны ее возможностями. Об этом со ссылкой на повестку совещания в Минцифры, которое состоялось 9 декабря, пишет «Коммерсант».

По их мнению, представленные образцы оказались непригодны к использованию из-за слишком низкой производительности, высокого энергопотребления и неконкурентной цены. Работать с российскими серверами компании согласились только в случае, если те будут справляться с задачами и сравнятся по цене с зарубежными аналогами.

На совещании в Минцифры присутствовали представители крупнейших потребителей серверов, включая «Ростелеком», департамент информационных технологий Москвы, ВТБ, Росатом, Ростех, АК АЛРОСА, «Сбер» и «Почту России». Они заявили о дороговизне, недостаточной производительности и низкой энергоэффективности серверов на российских процессорах. «Они отметили, что готовы переходить на отечественную технику, только если она будет справляться со всеми сценариями использования и окажется не дороже зарубежных аналогов», — заявил источник, знакомый с ходом совещания.

В Минцифры признали сложности отечественной техники с производительностью и совместимостью с нынешним программным обеспечением. В то же время в ведомстве утверждают, что компании позитивно оценили динамику развития продуктов.

Чиновники ожидают, что новые процессоры от «Байкал Электроникс», МЦСТ и Yadro смогут составить конкуренцию иностранной продукции уже в 2023-2025 годах.

Гендиректор производителя сервера на процессорах «Эльбрус» от МЦСТ «Норси-Транс» Сергей Овчинников возмутился прямым сравнением российской техники с зарубежной и назвал такие оценки подрывом политики импортозамещения. Он подчеркнул, что отставание неизбежно будет, но перевод на российские серверы — это вопрос безопасности страны.

Между тем в МЦСТ призвали видеть позитив в том, что серверы на «Эльбрусе» хотя бы работают. Замгендиректора компании Константин Трушкин напомнил, что если раньше проблемой была неработоспособность, то сейчас это только дороговизна.

С 2022 года правительство РФ начнет массовые закупки российских компьютеров для вузов, готовящих специалистов по радиоэлектронике. Техника должна работать на отечественных процессорах «Байкал» и «Эльбрус».

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в срок до 1 июля 2022 года установить требования о преимущественном использовании отечественного софта в критической инфраструктуре. На руководителей госкомпаний будет возложена соответствующая персональная ответственность.