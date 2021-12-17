Хакеры вскрыли переписку по электронной почте, связанную со специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и экс-руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом, обращает внимание The Insider.

В файлах, которые были опубликованы в Telegram-канале Black Mirror, упоминается участок в Тверской области, на котором построена «барская усадьба» для Чубайса и его жены, кинорежиссера Авдотьи Смирновой. Исходя из переписки, площадь главного дома составляет более чем 1000 м². Рядом с ним расположены дом прислуги и охраны, а также гостевой дом и бассейн с дорожками в 25 м.

Кроме того, согласно деловой переписке между сотрудниками «Роснано» и Анатолием Чубайсом, последний приобрел квартиру в центре Москвы за $1,5 млн.

Подчиненные Чубайса также в рабочее время занимались его личными бытовыми делами. Как видно из слитых переписок, сотрудник «Роснано» Андрей Белухин решал вопрос обустройства кинозала в доме Чубайса в деревне Переделкино. О строительстве этого дома также ранее рассказала жена Чубайса Авдотья Смирнова в интервью Ксении Собчак.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» на протяжении 12 лет — с 2008 по 2020 год. За счет проектов, которые запустил Чубайс, у «Роснано» возникла задолженность перед кредиторами. В 2019 году чистый убыток корпорации превысил 16,5 млрд рублей. Активы «Роснано» на 31 декабря 2019 года составляли 167,6 млрд рублей, что на 9,6% меньше показателя годичной давности.

По итогам 2020 года стоимость активов корпорации упала на 35%, а чистый убыток достиг 52,9 млрд рублей. Спустя почти год после того, как Чубайс покинул пост, новое руководство «Роснано» столкнулось с риском дефолта и попросило кредиторов начать переговоры о реструктуризации «непропорционального долга», писал TRT на русском.