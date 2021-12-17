Турецкий пионер быстрой доставки Getir за два месяца расширил сеть заказов в трех крупнейших городах США — сначала в Чикаго, затем в Нью-Йорке, а теперь и в Бостоне, пишет Daily Sabah.

Getir (в переводе с тур. — «принеси») была основана в Турции в 2015 году. Она стала пионером на внутреннем рынке по 10-минутной доставке продуктов ежедневного потребления. Бизнес-модель компании заключается в повышении цен примерно на 10% в отличие от тех, которые устанавливают продуктовые магазины и супермаркеты, и взимании отдельной платы за доставку заказа.

За последние девять месяцев Getir запустил работу в Нидерландах, Германии, Франции, Испании, Италии и Португалии.

По словам гендиректора Getir, у компании есть сильные зарубежные конкуренты, такие как американские Instacart и goPuff и британский Deliveroo, поддерживаемый Amazon. Эти гиганты рынка обещают доставлять заказ в сроки от «в среднем 30 минут» до «всего лишь 2 часов». «Тридцать минут — это быстро, — говорит основатель и генеральный директор Getir Назим Салур. — Но 10 минут — это почти мгновенно». По его словам, компания, к примеру, «обязательно войдет в Японию в какой-то момент и добьется успеха», при этом рынок Китая не является для Getir приоритетным. Местные службы доставки уже вовлечены в жесткую конкуренцию, подчеркнул Салур.

Ранее TRT на русском писал, что Getir, которая работает в 21 городе Турции, включая Стамбул, Анкару и Измир, начала свою «зарубежную» деятельность в Лондоне в январе этого года. Позже стало известно, что Getir поглотил своего британского конкурента Weezy.