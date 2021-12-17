17 декабря 2021 г.
ПОЛИТИКА
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В Стамбуле впервые прошли дни культуры Узбекистана
Впервые более полусотни известных артистов из Узбекистана выступили в Стамбуле. Концерт в рамках Дней культуры братского центральноазиатского государства посвятили круглой дате. 30 лет назад, 16 декабря, Турция первой признала независимость Узбекистана. #узбекистан #турция #стамбул
Впервые более полусотни известных артистов из Узбекистана выступили в Стамбуле. Концерт в рамках Дней культуры братского центральноазиатского государства посвятили круглой дате. 30 лет назад, 16 декабря, Турция первой признала независимость Узбекистана. / Others
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