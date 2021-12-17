Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договоров РФ с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности.

Их ключевая мысль — юридическое закрепление отказа НАТО от дальнейшего расширения в восточном направлении и от присоединения к альянсу Украины. В соглашении с НАТО присутствуют следующие пункты:

— НАТО обязуется исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины;

— НАТО не будет размещать дополнительные силы и вооружения за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, то есть до присоединения к альянсу стран Восточной Европы;

— НАТО отказывается от ведения любой военной деятельности в Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;

— Россия и НАТО обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга;

— стороны не будут проводить в согласованной приграничной полосе учения и другие военные действия численностью свыше бригады;

— стороны не рассматривают друг друга в качестве противников, не должны создавать угроз, обязуются мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы.

Проект договора с США содержит следующие предложения:

— Россия и США не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга;

— стороны обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны;

— стороны воздержатся от присутствия боевых кораблей и полетов тяжелых бомбардировщиков в районах, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;

— США обязуются не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество;

— стороны обязуются не развертывать ядерное оружие за рубежом, должны вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;

— стороны обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия;

— стороны обязуются не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;

— США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс постсоветских стран.

В ноябре СМИ неоднократно сообщали, что Россия стягивает войска на границе с Украиной и собирается напасть на соседнее государство в 2022 году. Bloomberg писал, что около 100 тысяч военных будут наступать по трем направлениям — из центральной России, аннексированного Крыма и Беларуси. В Кремле подобную информацию отрицают и называют «камуфляжем для агрессивных помыслов».

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия сосредоточила у украинских границ и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса группировку войск численностью около 90 тысяч человек. В частности, в состав сконцентированной группировки войск входят войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ. Кроме того, вблизи украинской границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армий ВВС и противовоздушной обороны ВКС РФ, а на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских войск.

Аналитики из Conflict Intelligence Team также зафиксировали передвижение российских войск в населенных пунктах, граничащих с Украиной. Однако, по их мнению, переброс техники в Брянскую (Клинцы) и Воронежскую область (Богучар) может объясняться тем, что там дислоцируются долговременные российские военные объекты. Так, в Ростовской области базируется 150-я мотострелковая дивизия и проходят учения боевого армейского резерва страны.

Содиректор программ внешней политики и безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в разговоре с The Insider отметил, что перемещение и сосредоточение техники еще не говорит о готовящемся наступлении. Но, как отмечает украинское разведведомство, Россия периодически прибегает к практике переброски и накопления воинских подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства.

Позже аналитики CIT обнаружили в социальных сетях новые фотоснимки и видеозаписи, свидетельствующие о передвижении российских войск и военной техники в регионы, граничащие с Украиной, а также в аннексированный Россией Крым. В частности, аналитики выявили переброску новой военной техники в Воронежской области и передвижение эшелонов из Ставропольского края в сторону Крыма. Туда была переброшена 42-я гвардейская мотострелковая дивизия, которая в 2008 году принимала участие в войне в Грузии. Исследователи обнаружили видеозапись, на которой российский контрактник жалуется, что его отправляют «на зиму в командировку в поля».

1 ноября глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко допустил возможность войны РФ и Украины после запуска газопровода «Северный поток – 2». По его словам, запуск проекта может сделать Украину более уязвимой к российскому вторжению, поскольку Москва избавится от сдерживающего фактора. В октябре советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что действия российских властей ведут к тому, что в обозримом будущем украинские ракеты могут быть нацелены на Москву в качестве паритета. Позднее он пояснил, что эти слова не были угрозой в адрес России, акцент был сделан на оборонительном характере государственной политики страны.