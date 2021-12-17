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Россия занимает первое место в мире по количеству погибших при пожарах
В России каждую минуту возникает новый пожар, каждый час один человек погибает и один человек получает травмы, следует из заявления главы МЧС РФ Александра Чуприяна
Россия занимает первое место в мире по количеству погибших при пожарах
Россия занимает первое место в мире по количеству погибших при пожарах / Others
17 декабря 2021 г.

Россия занимает первое место среди всех стран мира по количеству погибших при пожарах в расчете на 100 тысяч человек, заявил глава МЧС РФ Александр Чуприян в интервью РБК.

«В России каждую минуту возникает новый пожар, каждый час один человек погибает и один человек получает травмы. Мы на первом месте по количеству погибших при пожарах в расчете на 100 тысяч человек населения — 5,8 погибшего на 100 тысяч человек. Это выше, чем в странах постсоветского пространства, а также выше, чем в развитых странах, например США и Германии», — рассказал он.

Вину за пожары глава МЧС частично возложил на бизнес, приведя в пример пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где 25 марта 2018 года погибли 60 человек.

«Если бы выполнялись нормы и предписания, то люди бы не погибли. Потери бы были меньше, если бы эвакуационные выходы не были заблокированы, световые табло горели, дымоудаление работало и так далее. У бизнеса не изжито то, что проще откупиться перед надзорным органом, чем выполнять требования [пожарной безопасности]», — сказал Чуприян.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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