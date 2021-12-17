За 10 месяцев 2021 года Украину покинули более 600 тысяч граждан, сообщает Telegram-канал Опендатамедіа.

Это самый большой показатель за последние 11 лет. В первой половине 2010-х Украина ежегодно теряла около 500 тысяч человек. После 2014 года ежегодное количество уехавших и невернувшихся заметно снизилось, но счет все равно шел на сотни тысяч.

Единственный год с положительным сальдо — коронавирусный 2020-й, когда вернувшихся домой украинцев было на 80 тысяч больше, чем выехавших из страны, указали исследователи проекта. В общей сложности с 2011 по 2020 год из Украины уехали и не вернулись обратно 2,6 млн граждан этой страны.

По ранним показателям 2021 года можно ожидать, что, если в ноябре-декабре не будет массового возвращения украинцев домой, совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3,3 млн человек, добавили авторы Опендатамедіа.