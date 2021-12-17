В Казахстане почтили память жертв Желтоксанских протестов

В 30-ю годовщину независимости Казахстана в Алматы почтили память жертв Желтоксанских (Декабрьских) протестов 1986 года. В результате разгонов молодежи погибли около 200 человек, сотни получили тяжелые травмы. Более 8,5 тыс. были задержаны, 99 осуждены, двое к исключительной мере. События 17-18 декабря 1986 года считаются первым предвестником распада СССР. #trtнарусском #Казахстан #распадСССР #ЖелтоксанскоеВосстание