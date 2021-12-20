ЮНЕСКО внесла крымскотатарский орнамент в список культурного наследия человечества

В ЮНЕСКО отметили, что «Орьнек» (так называется крымскотатарский орнамент) - украинская система символов и их значений, которая сегодня используется в вышивке, ткачестве, гончарном деле, гравировке, ювелирных изделиях, резьбе по дереву, росписи по стеклу и стенам. Всего существует около тридцати пяти символов, каждый из которых имеет свое значение. К примеру, роза символизирует замужнюю женщину, гвоздика - пожилого человека, мудрость и жизненный опыт, а тюльпан внутри розы - любовь мужчины и женщины. #ЮНЕСКО #Орьнек #Крым