ПОЛИТИКА
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ЮНЕСКО внесла крымскотатарский орнамент в список культурного наследия человечества
В ЮНЕСКО отметили, что «Орьнек» (так называется крымскотатарский орнамент) - украинская система символов и их значений, которая сегодня используется в вышивке, ткачестве, гончарном деле, гравировке, ювелирных изделиях, резьбе по дереву, росписи по стеклу и стенам. Всего существует около тридцати пяти символов, каждый из которых имеет свое значение. К примеру, роза символизирует замужнюю женщину, гвоздика - пожилого человека, мудрость и жизненный опыт, а тюльпан внутри розы - любовь мужчины и женщины. #ЮНЕСКО #Орьнек #Крым
ЮНЕСКО внесла крымскотатарский орнамент в список культурного наследия человечества / Others
20 декабря 2021 г.
Истории
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