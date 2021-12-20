ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Почему Зангезурский коридор так важен?
Зангезурский коридор играет уникальную роль для экономического развития Азербайджана. Как говорит министр экономики Микаил Джаббаров, запуск транспортных коммуникаций приведет к интеграции, значительному росту товарооборота и благосостояния всего региона. «Гарантии безопасности сообщения» между Нахичеванью и основной территорией Азербайджана закреплены в Трехстороннем заявлении Баку, Еревана и Москвы по итогам Второй Карабахской войны.
азербайджан / Others
20 декабря 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us