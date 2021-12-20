Почему Зангезурский коридор так важен?

Зангезурский коридор играет уникальную роль для экономического развития Азербайджана. Как говорит министр экономики Микаил Джаббаров, запуск транспортных коммуникаций приведет к интеграции, значительному росту товарооборота и благосостояния всего региона. «Гарантии безопасности сообщения» между Нахичеванью и основной территорией Азербайджана закреплены в Трехстороннем заявлении Баку, Еревана и Москвы по итогам Второй Карабахской войны.