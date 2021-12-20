Новым проректором Высшей школы экономики по безопасности назначен Сергей Рожков, сообщает HSE Press. Ранее Рожков несколько лет возглавлял Управление ФСБ по Белгородской области. До службы в Белгородской области Рожков был замглавы УФСБ по Республике Татарстан.

Рожков будет курировать дирекцию по безопасности ВШЭ. «В круг его обязанностей включены организация антитеррористической защиты объектов университета, обеспечение безопасности проведения университетских мероприятий, пожарной безопасности, охрана объектов, защита информации, организация и ведение гражданской обороны, а также работы Военного учебного центра», — утверждается в сообщении образовательной организации.

Как говорится в пресс-релизе, ректор вуза в связи с новыми назначениями «с оптимизмом смотрит в будущее».

Ранее из Высшей школы экономики были уволены многие преподаватели, которые высказывали недовольство сложившейся в стране ситуацией и действиями властей. В июле во ВШЭ сменился ректор: возглавлявший университет в течение 28 лет Ярослав Кузьминов ушел с поста, его сменил ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов. Осенью во ВШЭ произошел ряд кадровых перестановок, в том числе в начале октября сменился директор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, а также был назначен директор по академическому развитию университета.

В конце октября было объявлено о назначении сразу трех новых проректоров. В частности, был назначен проректор ВШЭ — руководитель аппарата университета, проректор, координирующий цифровые проекты вуза, а также проректор, курирующий мероприятия по реализации социальной миссии ВШЭ и механизмы проектного обучения. Через две недели в университете сообщили о новых изменениях в руководстве. Был назначен еще один проректор, на этот раз по юридическим вопросам, закупкам и кадрам, а также два декана — факультета мировой экономики и мировой политики и факультета городского и регионального развития. В сообщении ВШЭ о назначении Рожкова проректором по безопасности говорится, что это «завершающее управленческое назначение», обращает внимание РБК.

Среди последних громких дел, которыми занималась белгородская ФСБ, задержание бывшего замгубернатора области Евгения Глаголева летом этого года и семерых предполагаемых «членов украинской нацистской организации», напоминает The Insider. Глаголев курировал в области строительный блок. В июле его задержали сотрудники ФСБ по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Уголовному преследованию Глаголева предшествовала резкая критика врио губернатора Вячеслава Гладкова, констатировавшего развал строительной отрасли и срыв нацпроектов.