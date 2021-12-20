Треть из 420-миллионного населения арабского мира не имеет возможности полноценно питаться, а в общей сложности за последние 20 лет число страдающих от голода людей в арабских странах возросло на 91,1%. Об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В числе основных причин голода — вооруженные конфликты, затяжные экономические кризисы, социальная напряженность и «другие потрясения».

«В прошлом году примерно одной трети населения региона — 141 млн человек, на 10 млн больше, чем годом ранее — пришлось столкнуться с умеренным либо острым отсутствием продовольственной безопасности», — отмечается в докладе.

Согласно документу, больше всего люди недоедают в затронутых конфликтами Йемене и Сомали.

«Как и прежде, одной из основных причин голода в регионе остаются конфликты, в странах и на территориях, охваченных конфликтами, голодают около 53,4 млн человек — это в шесть с лишним раз больше, чем в странах, свободных от конфликтов», — заявил заместитель генерального директора ФАО, региональный представитель на Ближнем Востоке и в Северной Африке Абдель Хаким аль-Ваер.

По итогам текущего года видимых улучшений, по его словам, ожидать не приходится, поскольку «основные факторы, способствующие распространению голода, продолжат работать на ухудшение ситуации».

Ранее TRT на русском писал, что помощь из благотворительных средств мусульман через специализированный Фонд закята для помощи беженцам за первое полугодие 2021 года получили 584 586 беженцев и вынужденных переселенцев в 12 государствах. Общая сумма поддержки составила $27,5 млн.