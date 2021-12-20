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ООН: треть населения арабского мира страдает от недоедания
По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, за последние 20 лет число страдающих от голода людей в странах арабского мира возросло на 91,1%
ООН: треть населения арабского мира страдает от недоедания
ООН: треть населения арабского мира страдает от недоедания / Others
20 декабря 2021 г.

Треть из 420-миллионного населения арабского мира не имеет возможности полноценно питаться, а в общей сложности за последние 20 лет число страдающих от голода людей в арабских странах возросло на 91,1%. Об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В числе основных причин голода — вооруженные конфликты, затяжные экономические кризисы, социальная напряженность и «другие потрясения».

«В прошлом году примерно одной трети населения региона — 141 млн человек, на 10 млн больше, чем годом ранее — пришлось столкнуться с умеренным либо острым отсутствием продовольственной безопасности», — отмечается в докладе.

Согласно документу, больше всего люди недоедают в затронутых конфликтами Йемене и Сомали.

«Как и прежде, одной из основных причин голода в регионе остаются конфликты, в странах и на территориях, охваченных конфликтами, голодают около 53,4 млн человек — это в шесть с лишним раз больше, чем в странах, свободных от конфликтов», — заявил заместитель генерального директора ФАО, региональный представитель на Ближнем Востоке и в Северной Африке Абдель Хаким аль-Ваер.

По итогам текущего года видимых улучшений, по его словам, ожидать не приходится, поскольку «основные факторы, способствующие распространению голода, продолжат работать на ухудшение ситуации».

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ИСТОЧНИК:TRT Russian
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