Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о правовом регулировании отношений в сфере оборота роботов. Как сообщает ТАСС, документ определяет понятие «робот», устанавливает классы роботов и закрепляет принципы взаимоотношений робота и человека.

По мнению автора законопроекта, робот — продукт достижений цифровых технологий (робототехническое устройство, комплекс, система), состоящий из двух или более составных частей, управляемый средствами заложенной в него компьютерной программы и способный как к выполнению заранее запрограммированных человеком действий, так и к автономному решению задач.

Сенатор предлагает выделить два вида роботов: гражданские (сервисные, медицинские, образовательные, научные) и служебные (военные и правоохранительные). Деятельность гражданского робота направлена на реализацию частных интересов, служебного — на реализацию интересов государства и общества.

Помимо этого, сенатор считает необходимым разделить роботов на четыре класса по степени опасности — высокой (I класс), средней (II), низкой (III), а также выделить неопасные устройства (IV). Первых трех предлагается считать источниками повышенной опасности. К таковым должны применяться общие положения гражданского законодательства об ответственности за вред, «причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих», считает автор инициативы.

Вдобавок Кутепов хочет разделить роботов на управляемых и автономных. Он предложил создать государственный кадастр моделей роботов и их составных частей и реестр субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оборота роботов и их модулей.

Также Кутепов предлагает запретить на территории России «оборот роботов, обладающих возможностью самостоятельного принятия решений и способных действовать на основании самостоятельно сформулированного поведенческого алгоритма, которым намеренно приданы свойства для обеспечения их применения с использованием оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств либо иного вооружения».

В 2020 году эксперты «Цифровой экономики», авторы концепции регулирования искусственного интеллекта и робототехники, предложили финансово стимулировать отрасли искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники, напоминает РБК. Среди предложенных мер: льготный налоговый режим для разработчиков, снижение таможенных пошлин на экспорт продукции и на импорт необходимых для ее производства компонентов, не имеющих конкурентоспособных отечественных аналогов, а также специальные условия для госзакупок отечественных систем ИИ и робототехники.