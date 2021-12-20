Средний размер отката в России составляет почти пятую часть от суммы госконтракта, следует из проведенного Институтом государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ опроса, с результатами которого ознакомился РБК.

Авторы исследования на условиях анонимности опросили более 1200 представителей компаний, вовлеченных в конкурсные процедуры. В выборке половина респондентов (53%) оказалась из микропредприятий, 34% — из малого бизнеса, 6% — из среднего и около 7% — из крупного. Многие из них избегали искренне отвечать на вопросы о коррупции, опасаясь уголовного преследования или общественного осуждения.

Две трети респондентов заявили о существовании неформальных выплат представителям заказчика, лишь 28% затруднялись с ответом или отказались отвечать. Названные размеры отката варьировались от 3% до 65% от стоимости госконтракта. Чаще других назывались варианты с 3%, 5, 10, 15 и 20%, 14% опрошенных назвали нулевую сумму взятки.

Итоговая оценка размера отката сделана на основе «многофакторного» анализа ответов респондентов с учетом статистических данных об объемах закупок, объяснил один из авторов исследования, замдиректора института Константин Головщинский. Он уточнил, что респонденты рассказали о 2300 случаях из практики с указанием среднего размера отката, выплаты были суммированы и поделены на размеры контрактов. Так исследователи получили средний процент неформальных выплат — 22,5% от суммы контракта.

Всего органы власти и госкомпании потратили в рамках госзакупок в 2020 году 29,1 трлн рублей. Рынок коррупционных выплат ученые оценили в 6,56 трлн рублей. Это равно 6,2% ВВП России (107 трлн рублей в 2020 году), или 35,3% доходной части федерального бюджета (18,7 трлн рублей). Объемы коррупционных выплат в госзакупках выше, чем расходы консолидированного бюджета на образование или здравоохранение, отметили авторы исследования.

В целом с коррупцией при прохождении конкурсных процедур сталкивался 71% опрошенных поставщиков. 83% респондентов сообщили, что осуждают коррупцию. Бороться за заказ при помощи взяток их вынуждает слишком высокая конкуренция за госзаказ. «В текущих условиях поставщику выгоднее вступать в сговор, чем работать над уникальностью или инновационностью товаров, работ или услуг», — заключают авторы исследования.

Это далеко не первые данные, показывающие крупные проблемы в секторе госзакупок. Счетная палата, которая регулярно проводит анализ этой сферы, в последнем докладе оценила долю неконкурентных закупок почти в 75%, а опрошенные ведомством участники рынка назвали главной проблемой наличие неформальных связей между заказчиком и поставщиком. О намерениях усилить надзор за госзакупками в начале этого года сообщила Генеральная прокуратура. Согласно статистике за 2020 год, ведомство выявило около 150 тысяч коррупционных нарушений в госзакупках, по 700 из них были возбуждены уголовные дела.