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Объем коррупционного рынка при госзакупках РФ составляет 6,6 трлн рублей
Общий объем коррупции при госзакупках, по расчетам исследователей ВШЭ, выше, чем годовые расходы государства на образование или здравоохранение
Объем коррупционного рынка при госзакупках РФ составляет 6,6 трлн рублей
Объем коррупционного рынка при госзакупках РФ составляет 6,6 трлн рублей / Others
20 декабря 2021 г.

Средний размер отката в России составляет почти пятую часть от суммы госконтракта, следует из проведенного Институтом государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ опроса, с результатами которого ознакомился РБК.

Авторы исследования на условиях анонимности опросили более 1200 представителей компаний, вовлеченных в конкурсные процедуры. В выборке половина респондентов (53%) оказалась из микропредприятий, 34% — из малого бизнеса, 6% — из среднего и около 7% — из крупного. Многие из них избегали искренне отвечать на вопросы о коррупции, опасаясь уголовного преследования или общественного осуждения.

Две трети респондентов заявили о существовании неформальных выплат представителям заказчика, лишь 28% затруднялись с ответом или отказались отвечать. Названные размеры отката варьировались от 3% до 65% от стоимости госконтракта. Чаще других назывались варианты с 3%, 5, 10, 15 и 20%, 14% опрошенных назвали нулевую сумму взятки.

Итоговая оценка размера отката сделана на основе «многофакторного» анализа ответов респондентов с учетом статистических данных об объемах закупок, объяснил один из авторов исследования, замдиректора института Константин Головщинский. Он уточнил, что респонденты рассказали о 2300 случаях из практики с указанием среднего размера отката, выплаты были суммированы и поделены на размеры контрактов. Так исследователи получили средний процент неформальных выплат — 22,5% от суммы контракта.

Всего органы власти и госкомпании потратили в рамках госзакупок в 2020 году 29,1 трлн рублей. Рынок коррупционных выплат ученые оценили в 6,56 трлн рублей. Это равно 6,2% ВВП России (107 трлн рублей в 2020 году), или 35,3% доходной части федерального бюджета (18,7 трлн рублей). Объемы коррупционных выплат в госзакупках выше, чем расходы консолидированного бюджета на образование или здравоохранение, отметили авторы исследования.

В целом с коррупцией при прохождении конкурсных процедур сталкивался 71% опрошенных поставщиков. 83% респондентов сообщили, что осуждают коррупцию. Бороться за заказ при помощи взяток их вынуждает слишком высокая конкуренция за госзаказ. «В текущих условиях поставщику выгоднее вступать в сговор, чем работать над уникальностью или инновационностью товаров, работ или услуг», — заключают авторы исследования.

Это далеко не первые данные, показывающие крупные проблемы в секторе госзакупок. Счетная палата, которая регулярно проводит анализ этой сферы, в последнем докладе оценила долю неконкурентных закупок почти в 75%, а опрошенные ведомством участники рынка назвали главной проблемой наличие неформальных связей между заказчиком и поставщиком. О намерениях усилить надзор за госзакупками в начале этого года сообщила Генеральная прокуратура. Согласно статистике за 2020 год, ведомство выявило около 150 тысяч коррупционных нарушений в госзакупках, по 700 из них были возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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