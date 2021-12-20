Количество пассажиров, вылетающих из аэропортов Стамбула, за первые 11 месяцев года увеличилось на 49% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, пишетDaily Sabah.

По данным Главного управления государственных аэропортов (DHMI), в январе-ноябре текущего года из аэропорта Стамбула (İstanbul Havalimanı) (недавно признанного самым эффективным в Европе) вылетело 33,261 млн пассажиров, из которых 9,635 млн направлялись в другие турецкие аэропорты, а 23,626 млн летели за границу. За это время было совершено 251 647 рейсов (72 813 — внутренних и 178 834 — международных).

В свою очередь расположенный в азиатской части Стамбула аэропорт имени Сабихи Гёкчен (İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı) за тот же период принял 14,986 млн пассажиров внутренних рейсов и 7,772 млн — международных. Аэропорт обслужил 103 516 внутренних рейсов и 61 743 международных.

Стамбульский аэропорт имени Ататюрка (İstanbul Atatürk Havalimanı) с 2019 года принимает только частные и грузовые рейсы. За первые 11 месяцев этого года из этого аэропорта было выполнено 37 780 рейсов, из них 12 395 рейсов — по внутренним направлениям и 25 385 — по международным.

Всего через аэропорты Стамбула прошло 56,20 млн пассажиров — 24,621 млн внутренних рейсов и 31,398 млн — международных. За январь-ноябрь прошлого года количество пассажиров в аэропортах Стамбула составило 37,511 млн человек. Стамбул по-прежнему пользуется большим интересом у туристов со всего мира. За первые девять месяцев 2021 года городпосетилооколо 5,8 миллиона иностранных туристов.