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Россияне инвестировали в криптовалюты 5 трлн рублей
Крипторынком интересуются не только квалифицированные инвесторы, поэтому с криптовалютами надо поставить точку, заявили в Госдуме РФ
Россияне инвестировали в криптовалюты 5 трлн рублей
Россияне инвестировали в криптовалюты 5 трлн рублей / Others
20 декабря 2021 г.

Россияне инвестировали в криптовалютный рынок 5 трлн рублей, заявил глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

Он отметил, что крипторынком интересуются не только квалифицированные инвесторы. «С криптовалютами надо поставить точку. Надо определиться с тем, как мы относимся к этому явлению и, соответственно, в законодательстве достаточно жестко прописать ответственность, если что-то мы будем запрещать, ограничивать», — сказал он.

В конце ноября TRT на русском писало найденной в горах Дагестана большой майнинговой ферме для производства криптовалюты. О находке стало известно из социальных сетей. Оборудование подключено прямыми кабелями к нескольким трансформаторам, установленным рядом со зданием. Регионы Северо-Кавказского федерального округа являются лидерами среди регионов РФ по количеству майнеров-энерговоров, а также по объемам хищений электроэнергии для добычи криптовалюты.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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