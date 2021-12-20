В Хакасии сотрудники отдела по противодействию экстремизму МВД России задержали двоих блогеров из Турции, которые снимали видео о жизни коренных малочисленных народов, сообщила «Сибирь.Реалии» одна из задержанных Назгуль Кенжетай.

В пятницу, 17 декабря, Абаканский городской суд признал Кенжетай и ее коллегу виновными в повторном нарушении правил въезда в Россию. По версии МВД РФ, которую поддержал суд, блогеры снимали видео для СМИ, работая без аккредитации. Их оштрафовали на 5 тысяч рублей, сейчас они находятся в центре временного содержания в Абакане, ожидая решения о возможной высылке из России.

Соответствующая статья предполагает высылку в течение 10 дней. Ранее Кенжетай и ее коллегу оштрафовали по аналогичной статье в Якутии. Задержанные намерены проконсультироваться с адвокатом.

«В Хакасии мы снимали видео про коренные малочисленные народы, чтобы показать их культуру. Мы видеоблогеры. Были в Якутии, Бурятии, Тофаларии, Алтае, Хакасии. Задержали за то, что мы не взяли у них разрешение снимать пейзажи, отобрали у нас телефоны, не дали связаться с адвокатом. Пока мы были в дежурной части, они удалили все наши видео на аппаратуре, которая осталась в хостеле», — рассказала Кенжетай.

Перед арестом Кенжетай опубликовала в Instagram свои впечатления о Хакасии как о «музее под открытым небом, который хранит много следов далекого прошлого». Местные жители пытаются сохранить древнетюркскую культуру, а жизнь на этой земле требует твердого характера, отмечает она.