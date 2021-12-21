Украинскую электроэнергию генерируют 4 АЭС, 15 ТЭС (2 на оккупированной территории), 43 ТЭЦ (10 в ОРДЛО), 6 ГЭС на Днепре и 1 на Южном Буге. О том, что Украину ждут жесткие перебои с электроэнергией и неминуемое повышение тарифов, стало ясно еще в конце 2020 года.

В течение 2021 года в Украине возник дефицит, который пришлось снимать импортом из недружественных стран — России и Беларуси. И эта история напоминала театр абсурда.

Белорусские горки

В январе 2021 года Украина получила от Беларуси экстренную поставку электроэнергии. Попросить о помощи вынудили несколько факторов: сильные морозы, раздражение потребителей, перманентные ремонтные мероприятия на АЭС и низкие запасы угля на складах ТЭС.

Это происходило на фоне усиления российского давления на Украину и конфронтации Беларуси с Польшей и Литвой, которые отказались от белорусской энергии. Фактически Украина стала палочкой-выручалочкой для Минска, который только запустил первый энергоблок БелАЭС и столкнулся с проблемой сбыта продукции. Но украинские маневры были не поняты поляками и литовцами. Президент Литвы Гитанас Науседа прямо призвал прекратить сотрудничество с БелАЭС.

Ситуацией воспользовались украинские энерготрейдеры, начав с 1 февраля импорт электроэнергии из России, что вызвало шквал критики уже в самой Украине и обвинения в зарабатывании на проблемах страны. Ряд ТЭЦ обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием остановить импорт дешевой российской электроэнергии, который обвалил цены в стране и ударил по ТЭЦ.

26 мая Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), объявила запрет на импорт электроэнергии из РФ и РБ до 1 октября — как потенциально угрожающий энергетической безопасности страны. Дата выбрана неслучайно — с октября начинается отопительный сезон, и нагрузки на электросеть возрастают в разы. Поэтому Украина рассчитывала обойтись без дополнительного импорта. Впоследствии запрет был продлен до 1 ноября.

Отопительный сезон под угрозой

Все это время Лукашенко не решался отвечать Украине за введенные против Беларуси санкции, инициированные ЕС: избыток электроэнергии надо куда-то девать и отрабатывать ущерб от санкций. Но к отопительному сезону белорусские энергетики все же потрепали нервы украинцам.

Под окончание запрета «недружественного импорта» 26 октября «Укрэнерго» провел аукцион по выкупу мощности для импорта электроэнергии из России в объеме 2,2 ГВт и из Беларуси — 900 МВт. Но с 1 ноября возобновление энергопоставок из РБ не восстановилось. Запланированные на 20 октября аукционы в РФ и РБ были отменены.

Белорусы сослались на то, что резервирование украинскими трейдерами 900 МВт произошло без учета технических возможностей поставщика. Минэнерго Украины заявило, что в контексте запуска отопительного сезона вопросы коммерческого импорта из России и Беларуси не обсуждались.

2 ноября Минэнергетики РБ сообщило, что Украина таки попросила у соседки аварийную помощь в 500 МВт по запросу, то есть вне долгосрочных контрактов. Еще одна аварийная поставка в 100 МВт была получена из Словакии.

6 ноября белорусские поставки по контракту возобновились до конца ноября. А 8 ноября украинские компании-участники энергорынка получили от Белэнерго письмо об изменении условий сотрудничества.

В нем сообщается, что с ноября 2021 поставки электрической энергии в объединенную энергосистему Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов не будут осуществляться, а заключение новых не планируется. Еще один перебой с поставками произошел 18-20 ноября из-за аварийной остановки одного из блоков БелАЭС. 21 ноября белорусский импорт возобновился.

И тут Киев внезапно принял решение о прекращении импорта электроэнергии из России и Беларуси до сентября 2023 года. Но это была не месть белорусам — администрация президента Зеленского начала реализовывать свежий закон о борьбе с олигархами. Понятно, что речь шла об одном олигархе — Ринате Ахметове, с которым президент Зеленский борется уже год.

Ахметова обвинили в шантаже угрозами энергетического кризиса. Олигарх (именующий себя инвестором) отбил этот мяч, напомнив про долг за произведенную «зеленую» электроэнергию. Противостояние будет продолжаться, и неизвестно, куда оно зайдет.

Угольная блокада

Энергетическую напряженность в Украине усилила и угольная блокада со стороны России. С 1 ноября Россия отказалась поставлять в Украину энергетический уголь марок А (антрацит) и П (постный), который используют ТЭЦ компании ДТЭК Рината Ахметова. А вот коксующийся уголь для металлургии будет и дальше поступать в Украину.

Одновременно был заблокирован железнодорожный транзит 663 тыс. тонн угля из Казахстана, который для перевозки угля арендует в России вагоны. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» констатировала, что загруженность углем ТЭЦ низкая — генерация не успевает за поставками. Было принято решение везти уголь морским путем через российский порт Тамань.

Очевидно, что в дальнейшем ТЭС будут испытывать угольный голод, на чем Россия будет максимально спекулировать. К примеру, была запущена информация, что Украина якобы попросила угля у «ЛДНР». Фейк был тут же опровергнут: был разговор с замминистра экономразвития РФ Сергеем Назаровым об угле для Луганской ТЭЦ на подконтрольной территории.

Тарифы на низком старте

Украинские энергоэксперты едины в своем мнении: если ничего не изменится, украинцам придется смириться или с ростом тарифов (а значит, подорожанием товаров), или с веерными отключениями. Тем более что так требует МВФ, выделивший кредитный транш в 700 млн долл. Правительство вынуждено было согласиться. Отключение электроэнергии в разгар пандемии в прямом смысле будет смерти подобно: кислород не получат тысячи больных.

Владимир Зеленский оперативно пообещал, что веерных отключений электричества не будет, и в страну плывут некие 6 кораблей с углем из США. Корабли таки приплыли: это организовал Ринат Ахметов для своих ТЭС. Правда, ситуацию это слабо спасает. На 22 ноября из необходимых 3 млн тонн угля на складах было только 360 тыс.

Рука Москвы

Эти перипетии вызвали откровенное раздражение у украинских политиков — как при власти, так и в отставке. 16 ноября бывший нардеп Олег Ляшко сообщил, что подал заявление в правоохранительные органы с требованием открыть уголовное дело против президента Зеленского по статье «государственная измена». Причина — принятие в 2019 году закона об импорте электроэнергии из РФ и Беларуси, что привело к манипуляциям Кремля украинским энергорынком и снижению конкурентоспособности украинских производителей.

Очевидно, что ситуация вышла за рамки экономических разборок. Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что масштабный энергетический кризис в Украине — это один из элементов спецоперации Кремля по дестабилизации страны. И для такого обвинения есть все основания.

Среди других направлений расшатывания внутренней ситуации в Украине — антивакцинаторские протесты, миграционный кризис на границах, экономический кризис и масштабные маневрирования российской армии в непосредственной близости от украинской границы. Добавим сюда и раздражение России от затягивания пуска Северного потока-2, к чему Украина приложила руку.

Но было бы не совсем честно полностью всю вину за энергетический кризис в Украине сваливать на Россию и Беларусь. Без внутренних противоречий, некомпетентности, неэтичной конкуренции и корпоративных склок в украинском политикуме у Кремля было бы меньше шансов загнать Украину в энергетический угол.