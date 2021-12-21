Генпрокуратура России разместила на сайте госзакупок тендер на создание собственной информационной системы и мобильных приложений для iOS и Android. Об этом сообщил «Коммерсант».

Контракт на разработку программного обеспечения (ПО) выиграла индивидуальный предприниматель (ИП) Анастасия Артемьева. Ранее она была гендиректором компании «Рунетсофт», которая создавала софт для Минэкономики и некоторых региональных органов власти, свидетельствуют данные системы СПАРК.

Сумма контракта составила 10,5 млн руб. Объявление на сайте госзакупок появилось 12 ноября, заявки можно было подавать до 6 декабря.

Согласно контракту, информационная система должна быть разработана к 1 марта 2022 года. С ее помощью пользователи будут отправлять сообщения об экстремизме, нарушении прав несовершеннолетних, жаловаться на прямую линию для предпринимателей, записываться на прием в ведомство, получать информацию о статусе своих заявок и последние новости об изменениях в законодательстве.

Обращаться в Генпрокуратуру через эту систему смогут и авторизованные, и неавторизованные пользователи. Там же появятся новости в формате сторис. Как и в Instagram, они будут представлять собой фото или видео не более 15 секунд.

Пользователи смогут регистрироваться в этой системе с помощью логина и пароля от «Госуслуг». Для доступа в мобильное приложение понадобится код-пароль или отпечаток пальца.

Ранее TRT на русском писал, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разместило на портале госзакупок аукцион на создание суперприложения для чиновников. Суперприложение объединит мессенджер, средства для аудио- и видеоконференцсвязи, сервис по работе с задачами и поручениями, облачное хранилище, внутренний портал, работу с офисными документами и антивирусное программное обеспечение.