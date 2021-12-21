Речь Эрдогана резко укрепила позиции турецкой лиры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что ждет экономику страны и лиру в будущем. Он также озвучил механизмы, с помощью которых национальная валюта укрепится, а МВФ больше не будет иметь прежнего влияния на финансы Турции.После выступления президента за ночь турецкая лира укрепилась на 15% после продолжительного падения. #trtнарусском #Турция #экономика #лира