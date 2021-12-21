В России разработали и утвердили стандарт о срочном захоронении трупов в военное и мирное время. Документ опубликован на сайте МЧС. В стандарте подробно описывается, как должен происходить выбор потенциальных мест погребения и каким образом необходимо оборудовать в том числе братские могилы. Перед захоронением личности всех погибших должны быть установлены. Правила начнут действовать с 1 февраля 2022 года.

В документе идет речь о срочном захоронении людей и животных, погибших как в ходе военных столкновений, так и по причине ЧС в мирное время. Стандарт разработал Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС.

Эксперты впервые прописали, что возможные места для захоронений должны быть выбраны заранее. При выборе необходимо учитывать градостроительные нормы, особенности рельефа, расстояние до жилых домов, водных ресурсов и другие параметры.

Размер земельных участков для захоронения будут определять с учетом количества жителей конкретного населенного пункта, но не более 40 гектаров. Также учтут вместимость уже имеющихся кладбищ. Согласно документу, допускаются как братские, так и индивидуальные захоронения.

Документ предусматривает конкретные правила расположения гробов в братских могилах. По горизонтали и вертикали между гробами должно быть не менее полуметра. Сложившиеся пустоты необходимо заполнить слоем земли и хвороста. Умерших с высоким радиоактивным фоном предписано хоронить на специально отведенных участках, а погибших от особо опасных инфекций — в оцинкованных и герметически закрытых гробах.

Властям необходимо заблаговременно создать запасы средств для проведения срочных захоронений. Речь идет о гробах, патолого-анатомических мешках, дезинфицирующих средствах (хлорная известь), средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, горюче-смазочных материалах. На базе ритуальных служб должны быть созданы специальные команды, которые в мирное и военное время будут собирать тела погибших, доставлять к месту погребения и проводить непосредственное захоронение.

Один из экспертов, военный журналист Александр Гольц, рассказал «Новым Известиям», что потери, при «которых может понадобиться рытье братских могил, могут быть только при применении оружия массового поражения»: «Тот, кто готовил эти нормативы, мыслил категориями либо глобальной эпидемии, либо глобальной войны, в которой будут погибать не только военные, но и мирное население. Это возможно только при применении ядерного оружия». ​

В феврале 2021-го глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард заявил, что Вашингтон должен быть готов к ядерной войне с Китаем или Россией, заявил глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард, писал TRT на русском. «Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с применением ядерного оружия, если там воспримут потерю обычных вооружений за угрозу режиму или государству», — отмечал адмирал и указывал, что Пентагону необходимо рассматривать угрозу ядерного конфликта как реальную, а также разработать новые концепции сдерживания, а при необходимости и ведения ядерной войны.