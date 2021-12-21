В середине декабря Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иски четырех россиянок, которые пострадали от домашнего насилия. Теперь Россия должна выплатить женщинам 445 тысяч евро. Из этой суммы 375 тысяч евро получит Маргарита Грачева, муж которой отрубил ей кисти обеих рук и на которого до этого она неоднократно жаловалась в полицию из-за избиений и угроз.

Подобные случаи в России происходят с пугающей регулярностью, однако законопроект по борьбе с домашним насилием, предложенный в 2019 году, до сих пор не принят, а сама тема вызывает ожесточенные споры. Вот и сейчас в связи с рекомендациями ЕСПЧ России бороться с домашним насилием комплексно и, наконец, принять закон о профилактике семейно-бытового насилия адвокаты выражают надежду на изменение ситуации, однако политики считают, что в России и так все хорошо, а ЕСПЧ просто ввязывается во внутренние дела страны.

И так сойдет…

По постановлению ЕСПЧ, во всех случаях, по которым теперь Россия должна заплатить компенсации, было выявлено нарушение трех статей Европейской конвенции по правам человека. Среди них — дискриминация по половому признаку и нарушение государством права на эффективное средство правовой защиты. В решении суда говорится, что в российской правовой системе до сих пор нет юридического определения термина «домашнее насилие», а он должен охватывать все виды домашнего насилия, в том числе преследования в интернете.

Кроме того, ЕСПЧ обязал Россию внести поправки в законодательство, которые будут обеспечивать защиту жертве систематического домашнего насилия и предотвращать повторение побоев. Во многих странах для этого действуют охранные ордера — запрет приближаться к жертве насилия или другие ограничения.

Но официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя после этого вопрос об эффективности нынешних мер с бытовым насилием в семьях, заявил, что действующие в России законы уже позволяют бороться с домашним насилием. Однако признал, что иногда возникают трагические ситуации, когда правоохранители несвоевременно реагируют, и добавил: «Мы сожалеем в этой связи».

«У России есть своя собственная гордость и свое собственное понимание о том, что правильно применительно к гражданам страны», — отметила глава движения «Объединение родителей» Инна Гориславцева. Она подчеркнула: «Я считаю, что навязывать Российской Федерации никто ничего не вправе». Поэтому отказ России принимать законопроект о домашнем насилии в действующей редакции является логическим продолжением самостоятельной политики страны. А если давление продолжится, то Инна Гориславцева не исключает возможности постановки вопроса о выходе из международных организаций.

О чем спор?

Законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» имеет неофициальные наименования — «закон о домашнем насилии», «закон о семейном насилии», «закон о семейно-бытовом насилии» и другие. В настоящее время является предметом острой общественной дискуссии, его вносили на рассмотрение в Думу несколько лет подряд.

Прежде всего он определяет, что такое семейно-бытовое насилие, на чем как раз и настаивает ЕСПЧ, ведь термин на законодательном уровне в России действительно не закреплен.

Данный законопроект упорно критикуют за антисемейную направленность, за размытость формулировок и юридическую неопределенность, за презумпцию виновности лица, в отношение которого поступил сигнал и даже за широкие возможности, предоставляемые некоммерческим организациям для вмешательства в семейную жизнь. Юристы отмечают, что противники законодательных новшеств рассматривают предусмотренные в законопроекте меры как репрессивные и опасаются, что семейно-бытовым насилием можно будет признать «любое нормальное человеческое действие». Критики законопроекта даже усматривают в нем благоприятные возможности для коррупции.

Кстати, наиболее ожесточенно осуждают данный законопроект представители Православной церкви. По их мнению, введение закона может привести к случаям изъятия детей из семьи.

Правда, подобные законы приняты в большинстве стран мира. И только «правовое пространство РФ имеет свою специфику».

Долгих десять лет

Однако до тех пор, пока в России не будут приняты предложенные Страсбургским судом меры, ЕСПЧ будет рассматривать дела о домашнем насилии в упрощенном и ускоренном порядке. Это подтвердил эксперт в области профилактики домашнего насилия, адвокат Алексей Паршин. Он представлял в суде интересы сестер Хачатурян, убивших отца, который, как говорит сторона защиты, подвергал их насилию.

Он считает, данными рекомендациями и удовлетворением исков проблему домашнего насилия в России наконец-то признали системной: «И теперь помимо того, что государство обязано решить эту проблему, суд указал на болевые точки, где и как эту проблему необходимо решить».

«Жалобы от пострадавших от домашнего насилия против Российской Федерации поступают в Европейский суд с 2010 года. То есть более десяти лет», — констатировала «Ленте.ру» Валентина Фролова, адвокат Маргариты Грачевой, который как раз ЕСПЧ присудил 375 тысяч евро. То есть суд, говорит Фролова, уже долгое время наблюдает одни и те же проблемы, которые серьезно затрудняют доступ российских женщин к правосудию: отсутствие специального закона и экстренных мер защиты для пострадавших, неэффективное расследование случаев насилия, стереотипы, необходимость для пострадавших самостоятельно защищать себя в суде (частное обвинение).

«И Европейский суд, и Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин неоднократно признавали, что указанные выше проблемы — системные и затрагивают прежде всего женщин», — отмечает адвокат. Поэтому постановления по делу ее доверительниц она считает «новым сигналом о том, что игнорировать проблему насилия больше нельзя»: «Я думаю, что никаких оснований отказаться от исполнения постановления у России нет. Проблема насилия в семье действительно для всех очевидна, и есть многолетний общественный запрос на ее решение».

Касается всех

Решение и рекомендации ЕСПЧ назвала победой экс-депутат Госдумы Оксана Пушкина, которая является соавтором законопроекта о профилактике домашнего насилия. Она отметила, что это первое подобное решение в истории ЕСПЧ. «Это, безусловно, значимый прецедент. Наверное, это самое значимое решение международного органа по этой теме в принципе», — считает и адвокат Мари Давтян.

Однако рекомендации и постановления ЕСПЧ не гарантируют россиянам принятие закона о домашнем насилии, говорит политолог, специалист по проблемам законотворчества Екатерина Шульман: «Но увеличивает шансы на то, что в следующем году или чуть позже проект появится в Думе. Это очень долгий законотворческий путь, долгая борьба с обеих сторон».

Шульман уверена, что до конца года ничего вноситься не будет, но важно, что будет происходить в следующем году. Ведь несмотря на «декларации о правовом суверенитете, Россия не только достаточно оперативно выплачивает компенсации, присужденные ЕСПЧ, но и проводит законодательные изменения, хотя уже гораздо менее оперативно».

Данная проблема не фантастическая и не воображаемая, отмечает эксперт. «Это сущностный вопрос, он потенциально и реально касается каждого, поэтому у тех, кто за, и у тех, кто против, у тех, кто хочет одну версию, и кто — другую, есть очень валидные аргументы. Их надо обсуждать, и гораздо здоровее для общества, если их будут обсуждать публично. Самая естественная для этого площадка — парламентская», — заключает Шульман.