На фоне мощных ливневых дождей, обрушившихся в последние дни на провинцию Идлиб на северо-западе Сирии, в регионе размыло дороги, более ста лагерей беженцев оказались затопленными, тысячи семей ожидают помощи, пишет агентство «Анадолу».

Особо тяжелая ситуация сложилась в районе Хирбет аль-Коз, селах, прилегающих к городу Идлиб, а также населенных пунктах Мааррат Мисрин, Кили, Харбануш, Кафр Яхмул, Хаззено и Зардана, где затопили десятки лагерей беженцев. Тысячи семей вынужденных переселенцев, нашедших убежище в зоне деэскалации, оказались без крыши над головой. Люди, которые бежали от давления и насилия сторонников сирийского диктатора Башара Асада и ударов воздушно-космических сил России, нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

В беседе с «Анадолу» координатор по реагированию на чрезвычайные ситуации провинции Идлиб Мухаммед Халладж рассказал, что из-за непогоды прервано сообщение со 104 лагерями беженцев. По его словам, более 500 палаток пришли в непригодное состояние.

«От дождей пострадали по меньшей мере 3 742 семьи, а палатки 2145 семей оказались под водой», — сказал Халладж.

Жительница лагеря «Зафир» в Идлибе Фатима Джесим рассказала агентству о тяжелых условиях жизни на северо-западе Сирии. «Мы не можем оставаться в палатках на ночь. Весь пол размыло. Мой супруг в преклонном возрасте и настолько продрог, что не в силах двигаться. С одной стороны дождь, с другой — холод и голод. О нас забыли все, кроме Всевышнего. Мы нуждаемся в любой помощи. Готовим еду, сжигая собранные пластиковые пакеты для мусора», — рассказала она. Женщина также призвала благотворителей отправить в Идлиб еду, одежду и топливо.

В начале 2021 года TRT на русском писал, что турецкий Красный Полумесяц в рамках проекта по строительству жилья для беженцев в сирийской провинции Идлиб сдал почти 1290 готовых домов. С инициативой строительства выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после того, как своими глазами увидел, что сирийским детям негде укрыться от дождя.