Парламент Шотландии рассматривает возможность амнистии четырех тысяч женщин, казненных за колдовство в 16-18 веках, написала в Facebook депутат от партии первого министра Шотландии Николы Стерджен Натали Дон, которая и работает над соответствующим законопроектом.

«Многие из этих женщин были казнены при ужасных обстоятельствах. В современном обществе эти люди по-прежнему считаются преступниками. Эта несправедливость должна быть исправлена, а те, кто тогда пострадал, должны быть амнистированы», — указала она.

Дон отметила, что криминализация ведьм, пусть даже и в далеком прошлом, укрепляет современные гендерные стереотипы, а исправление этой исторической ошибки окажет реальное влияние на борьбу c патриархальными взглядами в шотландском обществе. По ее словам, криминализация ведьм, пусть даже в прошлом, укрепляет современные гендерные стереотипы и исправление исторической ошибки окажет реальное влияние на борьбу c патриархальными взглядами.

Работа над законопроектом об амнистии началась под влиянием сообщества Witches of Scotland («Ведьмы Шотландии»), которое добивается не только амнистии для казненных и официальных извинений от властей, но и установки памятника ведьмам.

В сентябре TRT на русском писалоб украинской чиновнице из города Ромны в Сумской области, которая в рабочее время занималась «черной магией». Женщина, возглавляющая отдел кадров в администрации мэра города Олега Стогния, в течение несколько месяцев методично подбрасывала к двери кабинета градоначальника землю с кладбища и «разный хлам».