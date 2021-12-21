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Черного камня Каабы можно коснуться в виртуальной реальности
В Саудовской Аравии запущена программа, которая позволит мусульманам с помощью технологии виртуальной реальности прикоснуться к Черному камню Каабы
Черного камня Каабы можно коснуться в виртуальной реальности
Фото: MEE / Others
21 декабря 2021 г.

В Саудовской Аравии запущена программа, которая позволит мусульманам с помощью технологии виртуальной реальности прикоснуться к Черному камню Каабы, пишет Middle East Eye.

Технология Virtual Black Stone («Виртуальный Черный камень») позволяет перенестись в священное для мусульман место, не выходя из дома.

Имам Запретной мечети в Мекке шейх Абдур-Рахман ас-Судейс был первым, кто испытал новую технологию, надев очки виртуальной реальности на прошлой неделе. Он сказал, что в Саудовской Аравии находятся великие религиозные и исторические места, которые следует оцифровать и донести до каждого с помощью новейших технологий.

Абдур-Рахман ас-Судейс подчеркнул важность создания виртуальной среды моделирования для как можно большего числа органов чувств, таких как зрение, слух, осязание и даже обоняние. Virtual Black Stone позволяет мусульманам еще до паломничества в Мекку почувствовать эмоции, схожие с теми, которые испытывают мусульмане в хадже.

Летом в Саудовской Аравии сбавили громкость азана, писалTRT на русском. Министр по делам ислама, вакуфов, призыва и наставления королевства шейх Абдуль-Азиз бин Абдуллах Аль аш-Шейх пояснил, что решение приглушить звуки из мечетей было принято по многочисленным жалобам подданных — маленькие дети систематически лишались сна из-за громких трансляций.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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