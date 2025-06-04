Компания Baykar, производитель дрона, сообщила, что TB3 успешно выполнил полностью автономные взлёт и посадку, используя технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта.TB3 стал первым в истории ударным беспилотником, способным выполнять взлёт и посадку с корабля с короткой палубой без участия человека. Ранее TB3 поразил морские цели с использованием отечественных сверхзвуковых ракет UAV-122 от компании ROKETSAN.Ожидается, что TB3 станет флагманом среди дронов своего класса благодаря складывающимся крыльям, дальнодействующей связи и способности наносить удары по удаленным целям.