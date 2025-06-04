ТУРЦИЯ
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Bayraktar TB3 совершил 101-й вылет с авиановсца TCG Anadolu
Новый турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB3 преодолел еще один этап испытаний на авианосце с короткой взлётной полосой TCG Anadolu, выполнив 101 вылет и проведя в воздухе 1 167 часов.
Bayraktar TB3 совершил 101-й вылет с авиановсца TCG Anadolu / TRT Russian
16 часов назад

Компания Baykar, производитель дрона, сообщила, что TB3 успешно выполнил полностью автономные взлёт и посадку, используя технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта.TB3 стал первым в истории ударным беспилотником, способным выполнять взлёт и посадку с корабля с короткой палубой без участия человека. Ранее TB3 поразил морские цели с использованием отечественных сверхзвуковых ракет UAV-122 от компании ROKETSAN.Ожидается, что TB3 станет флагманом среди дронов своего класса благодаря складывающимся крыльям, дальнодействующей связи и способности наносить удары по удаленным целям.

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