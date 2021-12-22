Уже 7 лет как на бумагах, в масс-медиа, кремлевских агитационных плакатах Крым — российский. Однако его жители до сих пор лишены благ, которые доступны другим жителям РФ.

Без банков, но в банках

До оккупации полуострова в Крыму работало около 70 банков, в том числе с иностранным капиталом. После незаконной аннексии все эти банки, включая российские, были вынуждены закрыть свои отделения и полностью свернуть свою деятельность в Крыму. В итоге на сегодняшний день только пять небольших российских банков имеют свои отделения на полуострове, из которых основными являются РНКБ и банк «Россия».

Эта ситуация является постоянным фактором неудобства для крымчан и ведет к монополизации обслуживания: из-за отсутствия конкуренции банки могут диктовать цены на свои услуги и не очень заботиться об их качестве. Местные жители сильно ограничены в выборе услуг кредитования и депозитов. Те же крымчане, которые могут выезжать в другие регионы, пользуются услугами крупных российских банков практически без проблем, хотя и тут они сталкиваются с дополнительными проверками банковских служб безопасности.

Если Крым, как закреплено в законодательстве РФ, неотъемлемая часть России, то почему к жителям полуострова такое пристрастное отношение? Получается, что самые надежные банки в Крыму — это трехлитровые стеклянные, спрятанные в огороде.

Из-за санкций в Крыму не работают платежные системы VISA и MasterCard, что создает массу неудобств, особенно если вспомнить, что Крым позиционирует себя как курортная зона. Если не брать во внимание карты платежной системы «Мир», имеющей хождение на очень ограниченной территории, то получается, что местное население поставлено в условия, когда одним из наиболее реальных и популярных способов остается наличный расчет.

Заместитель председателя Сбербанка Белла Златкис в официальном ответе на запрос депутата Симферопольского городского совета от оккупационной администрации Степана Кискина прямо отвечает, что открытие отделений банка «создает неуправляемые риски для всей российской финансовой системы».

Андрей Костин, глава российского ВТБ банка, считает, что отсутствие представительств главных банков в Крыму связано исключительно с тем, что уже работающие там РНКБ и «Россия» полностью покрывают потребности населения в банковских услугах.

Вне зоны доступа

Крупные российские операторы мобильной связи тоже не спешат заходить в Крым. Знакомые каждому россиянину Beeline, Megafon, и MTS с Tele-2 не работают из-за опасения западных санкций. Только МТС якобы представлена на полуострове компанией МТС-Кубань, но это если судить по названию. На самом деле звонки из Крыма в Россию идут через роуминг. То есть крымчане, звоня в Россию, по факту звонят за границу.

Местные пользуются услугами локальных операторов СТС, Win Mobile, Крымтелеком и Волна. Получается, что крымчане, якобы являющиеся полноправными гражданами страны, согласно законодательству РФ, по факту не могут пользоваться теми же услугами, которые доступны остальным. Российским туристам рекомендуютна время пребывания в Крыму покупать SIM-карты местных операторов.

Письма до востребования

«Почта России» тоже отсутствует в Крыму. Для реализации услуг была создана «Почта Крыма», работающая по тому же принципу и тарифам. Это федеральное государственное предприятие, взаимодействующее с «Почтой России», доставляющее корреспонденцию в Крым и из Крыма, но которое не является самостоятельным членом Всемирного почтового союза. Однако даже доставка осуществляется нанятыми «Почтой России» частными перевозчиками.

Официально работать на полуострове госпредприятие РФ не планирует, о чем заявило в письме руководителя Департамента проектных решений, поскольку опасается западных санкций в отношении себя.

Интернет

Популярный сервис для видеообщения Zoom не функционирует на территории Крыма. Магазины Apple Store и Google Play работают только для скачивания бесплатных программ. Также крымчане не могут воспользоваться платежными системами Paypal и Skrill и интернет-аукционами EBay и Amazon.

Чтобы осуществить покупку на китайском онлайн-аукционе AliExpress, жителю Крыма придется воспользоваться маскировкой своего реального местонахождения с помощью VPN, а также указать местом своего проживания Краснодарский край.

«Самые поездатые поезда»

С помпой запущенное железнодорожное сообщение по Крымскому мосту тоже оказалось гибридным. Пассажироперевозки осуществляет не госкорпорация РЖД, а малоизвестная частная компания «Гранд Сервис Экспресс».

По аналогии с «Почтой России» было создано федеральное предприятие Крымская Железная Дорога, находящееся в собственности России и управляющееся Федеральным агентством железнодорожного транспорта. Такие комбинации разыграны только с одной целью — вывести из-под санкций РЖД.

Чей бензин?

Российские заправки искать в Крыму — дело безнадежное. Их там нет. В данном случае буквально. «Газпромнефть» и «Роснефть» в Крыму не планируют работать. Патриотизм и радость от «возвращения» Крыма — это одно, а международный бизнес — совсем другое. И это другое гораздо важнее. Поэтому работают только Атан, Тэс и Вок, что закономерно отражается на цене на топливо.

В связи с этим автомобильное топливо в Крыму существенно дороже, чем в остальных регионах России. Например, цена на дизель в Симферополе в среднем 54,5 рублей за литр, тогда как в соседнем Краснодарском крае она около 49,5 рублей. Бензин марки АИ-95 обойдется на полуострове в районе 55,5 рублей за литр, а в соседнем регионе — 51,4 рублей за литр. То есть топливо в среднем на 7-10% дороже.

Западные компании

Если Крым обходят стороной государственные компании РФ, то западный бизнес и подавно. Все их услуги, сервисы и бренды, которые были активно представлены до 2014 года, стали недоступны.

В Крыму нет Макдональдса и KFC, не работает Western Union, «Золотая корона» и другие денежные переводы. Нет возможности напрямую доставить посылки с Amazon, 6PM, Ebay, только через сеть посредников. Онлайн-сервис Booking.com не позволяет зарезервировать номера для отдыха на полуострове. Нет официальных салонов по продаже автомобилей, соответственно, нет и их сервис-центров. Практически все иностранные компании обходят Крым стороной.

Полуостров из привлекательного инвестиционного рынка превратился в некую страшилку для российских государственных и частных компаний, а также для западного бизнеса из-за санкций. Их опасаются все.

Но если западные компании понять можно, то как понять российские государственные предприятия? Ведь законодательство РФ ясно гласит: Крым — неотъемлемая часть России, и за обратное утверждение грозит уголовное преследование.