Спикер подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов в день рождения советского диктатора Иосифа Сталина назвал его «политиком, умевшим с позиции превосходства вести диалог с Западом». Об этом сообщает парламент аннексированного РФ полуострова в своем Telegram-канале.

«Ради этой цели [приближения коммунизма], светлого будущего, он готов был жертвовать целыми поколениями своих современников. Сейчас его помнят как государственника, обеспечившего стремительное нарастание мощи страны, политика, умевшего на равных, а то и с позиции превосходства, вести диалог с Западом. Надо понимать, что в критические моменты народ России всегда выдвигает вождей, достойных масштабу стоящих перед страной вызовов, каким, безусловно, был и Сталин», – заявил Константинов.

18-20 мая 1944 года силы НКВД по приказу Сталина согнали к железнодорожным вагонам почти все татарское население Крыма и отправили в сторону Узбекистана 70-ю эшелонами. Подавляющее большинство крымских татар перевезли в так называемые спецпоселения — окруженные вооруженной охраной, блокпостами и огражденные колючей проволокой территории скорее напоминали трудовые лагеря, чем поселения мирных людей. Приезжие были дешевой рабочей силой, их использовали для работы в колхозах, совхозах и на промышленных предприятиях. В Узбекистане они обрабатывали хлопковые поля, работали в шахтах, на стройках, заводах и фабриках. Среди тяжелых работ было возведение Фархадской ГЭС. Наряду с другими крымскими национальными меньшинствами (греками, болгарами и армянами) почти все представители этого народа были депортированы из Крыма и переселены в Сибирь и Среднюю Азию. Депортации народов в СССР (помимо татар выселению подверглись чеченцы, калмыки, корейцы, в общей сложности 10 народов) принято объяснять личным разочарованием Иосифа Сталина.

Как отмечает «Радио Свобода», пророссийские власти аннексированного полуострова и в частности Константинов пытаются представить историю так, что якобы Ленин и Сталин поддерживали и отстаивали создание Донецко-Криворожской советской республики и ее присоединение к России, а сами создатели «республики», просуществовавшей немногим более месяца, стремились к тому же. Однако исторические факты говорят об обратном.