Движение «Талибан» ни разу не нарушило гуманитарные договоренности, достигнутые с организацией «Врачи без границ» в 2015 году, и продолжает их соблюдать после прихода к власти. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил старший советник по гуманитарным вопросам бельгийской секции «Врачей без границ» Кристофер Стокс.

«После того как наш госпиталь в Кундузе был разрушен ВС США, мы заключили ряд соглашений, чтобы предотвратить подобное в будущем. В результате был создан ряд гуманитарных документов и принципов, которые были подписаны талибами, США и афганским правительством для защиты наших больниц, скорых и персонала», — сказал он.

По словам Стокса, эти соглашения продолжают действовать и соблюдаться талибами. «Не было ни одной атаки на «Врачей без границ» со стороны «Талибана», — добавил он. — Диалог с талибами оказался конструктивным, и это продолжается по сей день».

«Нам повезло, что мы работаем в области здравоохранения, а не образования или в какой-либо другой сфере. «Талибан» признает важность здравоохранения», — сказал он. Стокс добавил, что талибы разрешают работать в госпиталях как женщинам — врачам из Франции или Японии, так и девушкам из Афганистана.

Кристофер Стокс обратил внимание, что «единственный [новый] запрос со стороны талибов — расширить деятельность [«Врачей без границ» в Афганистане] и больше помогать людям». «Мы согласны, что потребность в этом большая и идет очень тревожная зима, но для расширения работы нам нужно решение ключевых проблем: отмена санкций, импорт лекарств, снятие ограничений на банковские операции», — подчеркнул представитель организации.

Стокс считает, что Афганистан стал безопаснее, но ситуацию осложняют кризис и санкции. «Ситуация с безопасностью в Афганистане улучшилась. Для нас, как и для множества афганцев, стало легче передвигаться по стране», — указал он. При этом Стокс сообщил, что «все еще имеют место нападения со стороны группировок, таких как ИГ». «Но если мы сравним с тем, что было еще год назад, то ситуация улучшилась», — заключил Кристофер Стокс.

«Врачи без границ» — основанная в 1971 году организация, занимающаяся оказанием экстренной помощи в регионах, охваченных войнами, эпидемиями или другими катаклизмами. Всего организация работает более чем в 70 странах мира. 3 октября 2015 года вооруженные силы США нанесли авиационный удар по расположенному в афганском Кундузе госпиталю организации «Врачи без границ». В результате инцидента погибли 42 человека, еще около 40 получили ранения. По версии американской стороны, удар был нанесен по ошибке.