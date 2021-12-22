Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» (дочерняя структура «Ростеха») обратилось в правоохранительные органы с заявлением о розыске 10 первых российских легких самолетов аграрного назначения Т-500 стоимостью около 165 млн рублей и возбуждении уголовного дела. Компания заказывала их у компании МВЕН, но они пропали, сообщает РБК со ссылкой на первого заместителя генерального директора «Технологии» Алексея Будыкина.

По словам Будыкина, девять самолетов, себестоимость которых была оценена приставами в 90 млн рублей, по решению судебных приставов должны были находиться на территории Казанского авиазавода имени Горбунова. Десятый пропавший самолет — выставочный экземпляр, его дислокация также неизвестна, уточнил собеседник издания. «Девять из десяти самолетов находились под арестом в рамках сводного исполнительного производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом и иными взыскателями», — сообщил замгендиректора компании-заказчика.

По заявлению проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану. Там уточнили, что проверка ведется по признакам растраты, отчуждения, сокрытия или незаконной передачи имущества, подвергнутого описи или аресту (ст. 312 УК). По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение, сказали в пресс-службе. В пресс-службе «Ростеха» сообщили, что «готовы оказать необходимое содействие следственным органам, а также предпринять весь комплекс мер для защиты законных прав нашего предприятия».

МВЕН — частная компания с собственным конструкторским бюро, которая была создана в 1990 году, говорится на ее сайте. В середине 2018 года МВЕН и «Технология» подписали договор о сборке и поставке опытной партии самолетов Т-500. Ориентировочная стоимость одного Т-500 составила 16,4 млн рублей с НДС, а общая ориентировочная стоимость договора 164,4 млн рублей с НДС. МВЕН разработала и произвела самолеты на арендованных площадях Казанского авиационного завода имени Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).

Легкомоторный самолет сельскохозяйственного назначения Т-500 (МВ-500) прошел сертификацию в 2018 году. Он стал первым за постсоветскую историю России специализированным воздушным судном аграрного назначения. Сборочное производство для выпуска Т-500 создается на территории особой экономической зоны «Иннополис» в Татарстане. Его строительство началось в 2019 году и должно завершиться в 2022-м. Инвестиции в проект, по оценке главы «Ростеха» Сергея Чемезова, составят 2,5 млрд рублей. Завод будет ежегодно выпускать 60–100 самолетов стоимостью от 12 млн до 20 млн рублей каждый.