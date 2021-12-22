21 декабря президент России подписал закон о расширении полномочий полиции. Теперь силовики получат право проникать в жилые помещения «против воли находящихся там граждан» и вскрывать транспортные средства граждан, если, например, «есть основания полагать, что правонарушитель находится в состоянии опьянения». Еще на стадии рассмотрения правозащитники выражали опасения, что нововведения окончательно развяжут полиции руки: «Почувствуют безнаказанность и вседозволенность». Юристы и вовсе недоумевали: «У полиции мало прав? Не смешите».

Что меняется?

Сам закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Полицейские получили право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять здания и территории. Им разрешается, если вдруг возникают «обстоятельства, угрожающие его жизни и здоровью» или нужно «незамедлительно пресечь преступление или правонарушение», представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Сотрудникам разрешили вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.

Еще полицейских обязали не только пресекать административные правонарушения и осуществлять по ним производство, но также эти самые правонарушения выявлять. Личный досмотр граждан, находящихся при них вещей и транспортных средств полиция может проводить в случае оснований полагать, что у граждан имеются при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, наркотические средства или их прекурсоры, а также ядовитые или радиоактивные вещества.

При этом из текста исключили положения, освобождавшие стражей порядка от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться. Более того, МВД уже подготовило порядок проникновения силовиков в квартиры и дома граждан в их отсутствие и вскрытия автомобилей граждан. В частности, собственника предупредят «как можно скорее, но не позднее, чем в течение суток после проникновения» — по почте, телефону или онлайн.

Как понимать?

«Машину можно сначала вскрыть, а потом представиться. Дверь в квартиру — взломать, даже если там находится лицо без так называемого процессуального статуса», — трактует политический обозреватель Дмитрий Дризе «спорный и неоднозначный» закон, который был принят «без проволочек».

Действительно, 7 декабря состоялось второе, а на следующий день третье чтение законопроекта, яркие дискуссии насчет которого шли с мая 2020-го, а 21 декабря он и вовсе был подписан главой государства. «Чем ближе к Новому году — тем больше сюрпризов», — саркастично подмечает «Свободная пресса». Адвокат Дмитрий Аграновский в интервью порталу недоумевает, почему депутаты так неожиданно и так стремительно решили озаботиться расширением полномочий полиции.

«Для этого сейчас нет никаких объективных предпосылок, — уверен Аграновский. — С преступностью дело обстоит не хуже, чем, скажем, год назад. Террористическая угроза тоже не усилилась по сравнению с прошлым или позапрошлым годом, не говоря уже о периоде чеченских войн. Но полномочия расширяют. И это при том, что общественный контроль за органами полиции отсутствует как таковой!»

Более того, этот контроль в нынешнее время, по мнению эксперта, невозможен. «Мне даже сложно представить себе общественников, которые сейчас бы в нашей стране рискнули каким-то образом контролировать действия полиции — сами понимаете, что с ними было бы», — замечает Аграновский и уточняет, что в абсолютном большинстве развитых стран у гражданского общества есть подобные полномочия. Он уверен: «Если нет возможность контроля за силовиками со стороны общества, то расширение их полномочий ни к чему хорошему не ведет».

Дризе при этом отмечает еще один принципиально важный момент: в новой редакции закона также есть «и указание на такое явление, как массовые беспорядки» — полномочия полиции в отношении их тоже расширяются. «Силовикам разрешается блокировать некие территории, проводить в обозначенных границах проверку и досмотр граждан. Кто откажется проверяться, того сотрудник вправе не допускать или удалять за периметр», — поясняет политический обозреватель, которому «не удается отделаться от ощущения, что с каждым днем у силовиков полномочий все больше, а у граждан прав все меньше. А те, что остаются, сжимаются, как шагреневая кожа, вплоть до полной ликвидации».

Хотя, конечно, он уверен, что повышать эффективность правоохранительной системы не просто нужно, а необходимо. Однако «вопрос в том, как это делать и за счет чего».

Почему нет доверия?

Интересно, что против законопроекта выступали даже некоторые депутаты. «Раньше к милиционеру бежали, а сейчас от полицейского убегают», — поделилась своим мнением прямо на чтении депутат Госдумы Тамара Плетнева, предположив, что поправки позволят сотрудникам правоохранительных органов «положить все, что угодно» в автомобили «непонравившихся» им граждан.

Также депутат Вера Ганзя возмущалась тем, что поправки «ограждают от преследования» полицейских и, таким образом, можно сказать — развязывают им руки. Кроме того, она упомянула падение доверия к сотрудникам правопорядка в обществе. И об этом говорят многие эксперты, это подтверждают соцопросы населения.

Так, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров считает, что нужно не полномочия расширять, а делом заниматься. «Советской милиции прав и так хватало. И справлялись, — заявил он «СП». — А что происходит сейчас? Есть ряд проблем, которые поправками к закону не решить. Первое и самое важное — это слабое доверие населения к нашей полиции». Вторая, по его мнению, большая проблема состоит в том, что в стране нет четко организованной работы в отношении мигрантов и преступности в их среде, в том числе со стороны правоохранительных органов.

ВЦИОМ посчитал в ноябре, что каждый третий россиянин не доверяет сотрудникам МВД. 42% опрошенных россиян видят в полицейских взяточников. Исследование также показало, что «собирательный образ типичного российского полицейского в представлении россиян скорее положительный». Примечательно, что на первом месте по масштабу недоверия граждан среди структурных подразделений МВД оказались сотрудники ГИБДД.

Какие могут быть последствия?

Замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов, пишет «Коммерсант», заявил в Госдуме, что все внесенные в закон поправки соответствуют «отечественному и зарубежному опыту», а схожие полномочия уже есть у других силовиков, в частности вскрывать автомобили могут бойцы Росгвардии, а ФСО пользуется схожими нормами применения оружия. Полиция «не требует ничего сверхъестественного», поправки «вынашивались годами» и лишь устраняют «пробелы базового закона», подчеркивал Зубов.

Зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев подчеркнул, что «дополнительных полномочий у полиции не появляется», уверенно заверив, что более четко расписанные регламенты работы как раз и защищают граждан «от произвола» силовиков.

Годом ранее заместитель председателя Общественного совета при МВД России, заместитель председателя Общественной палаты Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Владислав Гриб утверждал, что «до сих пор наша полиция имеет гораздо меньше прав, чем зарубежные коллеги, и в этой связи это вполне логичные изменения». «Мы приводим наше законодательство о полиции в соответствие с общемировыми стандартами», — пояснил свою точку зрения он.

Возможно, в государстве, где не борются с инакомыслящими, где не раздают налево и направо статус иноагентов, где есть общественный контроль за полицией, где есть и действуют законы о домашнем насилии, эти меры действительно выглядели бы так. Но, например, глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков еще в 2020-м предупреждал, что под те же новые нормы применения огнестрельного оружия можно «задним числом подвести любую стрельбу по гражданам». А адвокат Людмира Айвар поясняла: «Право блокировать дома дает полицейским возможность удерживать людей и нарушать их конституционные права на передвижение».