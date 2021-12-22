Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT предрек скорый уход США из Сирии.

«Думаю, американцы понимают, что им там некомфортно, неудобно. Надо просто понимать, что в конечном итоге уйдут оттуда американцы», — сказал Лавров и добавил, что у Вашингтона много проблем в этой стране.

По его словам, американская администрация примет решение о выводе войск, поскольку не может обеспечить жизнедеятельность структур, поддерживающих введенный в Сирии порядок. «К тому же, там среди беженцев накопилось немало бандитов и террористов», — добавил Лавров.

При этом глава МИД отметил успешный диалог России с американской стороной по «предотвращению непреднамеренных инцидентов». «И есть такие консультации достаточно доверительные по обмену мнениями относительно политического процесса и перспектив выполнения резолюции Совета безопасности (ООН)», — заключил он.

Однако пока военные США находятся в Сирии, Москва ведет с Вашингтоном достаточно эффективный диалог для «предотвращения непреднамеренных инцидентов». «Есть консультации, достаточно доверительные, по обмену мнениями относительно политического процесса и перспектив выполнения резолюции Совета Безопасности ООН», — добавил глава МИД РФ.

Ранее TRT на русском писал, что американский конгрессмен Джамаал Боуман внес на рассмотрение поправку в законопроект о ежегодных расходах на оборону, согласно которой средства не будут использоваться для поддержания военного присутствия США в Сирии без одобрения Конгресса. 141 конгрессмен выступил в ее поддержку, этого оказалось недостаточно для ее принятия, однако подобный расклад голосов отразил существенное недовольство сирийской миссией в Конгрессе.

Однако администрация президента Джо Байдена отказалась от двусмысленности в вопросе военного присутствия на северо-востоке Сирии и сообщила о готовности оставить малочисленный контингент. В разговоре с телеканалом Al Jazeera американские официальные лица сообщили, что в ближайшей перспективе вывода войск в этих районах Арабской Республики не предвидится. Более того, соответствующие заверения были официально переданы лидерам террористических формирований ОНС/РПК через военных и политических делегатов.

18 ноября The New York Times сообщила о том, что США считают удар с использованием беспилотников по американской военной базе на юге Сирии в октябре этого года ответом Ирана на израильские авиаудары по Сирии. Пять начиненных взрывчаткой беспилотников атаковали американскую военную базу в Ат-Танфе на юге Сирии 20 октября. Центральное командование США считает это «преднамеренной и скоординированной» атакой: два беспилотника были заряжены шарикоподшипниками и шрапнелью. В результате удара никто не пострадал, поскольку весь персонал базы был эвакуирован после получения сообщения о готовящейся атаке от израильской разведки.

Как считают власти США, удар был нанесен под руководством Ирана, однако представитель Пентагона отказался публично обвинять Тегеран. Отчасти это сделано для того, чтобы избежать срыва переговоров о возобновлении ядерной сделки, которые должны начаться 29 ноября. При этом, по информации газеты, США и Израиль располагают разведданными, которые указывают на то, что за операцией стоит Иран. Поскольку три беспилотника не взорвались, американцы смогли изучить их и определить, что в них использовалась та же технология, что и в беспилотниках, которые применяют в Ираке поддерживаемые Ираном боевики.