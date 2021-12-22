Федеральная служба безопасности России управляет оккупированными территориями Донбасса с помощью так называемых «министерств государственной безопасности», сотрудников управления «В» (группы «Вымпел») и постоянно находящихся в Донецке и Луганске оперативных групп ФСБ, говорится в расследовании «Радио Свобода».

«В Луганске указанная группа состоит ориентировочно из 13 человек, в Донецке — около 15. Их возглавляют кадровые сотрудники центрального аппарата Федеральной службы безопасности России и их личный состав состоит из кадровых оперативных сотрудников ФСБ. Как правило, это сотрудники Воронежского, Ростовского и Краснодарского региональных управлений ФСБ. Ротации периодические, два или четыре месяца — зависит от обстоятельств», — сообщает представитель контрразведки Службы безопасности Украины.

Известны имена пяти руководителей этих групп, которые время от времени бывают в Донбассе: Александр Шингирев (позывной «Арбат»), Алексей Корнев (позывной «Айсберг»), Константин Максимов (позывной «Карел»), Станислав Полянцев (позывной «Бродяга»), Андрей Курилкин (позывной «Дипломат»). Они отвечают за несколько направлений работы.

«Обеспечение контрразведывательного режима на оккупированных территориях, контроль за так называемыми органами власти оккупированных территорий. Это и организация охраны границы «ДНР-ЛНР» с Российской Федерацией, с территориями, подконтрольными Украине. Это и шифрованная специальная связь. То есть все функции, присущие органам безопасности», — сказал представитель контрразведки СБУ.

Так называемые министерства государственной безопасности сепаратистов, созданные в конце 2014 года, используются оперативными группами ФСБ как вспомогательные структуры. Многие сотрудники этих министерств — это бывшие работники МВД Украины , а вот на руководящих ролях там присутствуют граждане России, действующие под вымышленными именами.

Главу так называемого «МГБ ЛНР» Анатолия Антонова на самом деле зовут Рашид Садыков. Настоящее имя руководителя «МГБ ДНР» Владимира Павленко — Владимир Евдокимов. Гражданами России являются сотрудники «МГБ ЛНР» Николай Куренков и Николай Кравцов, их настоящие фамилии — Курочкин и Крайний.

В Донбассе находятся и боевые группы российского спецподразделения «Вымпел». В основном они состоят из пяти военнослужащих. Среди прочего в их функции входит сопровождение российских чиновников, инкогнито приезжающих на Донбасс, а также выполнение боевых заданий на линии фронта.