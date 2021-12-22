В Секретной службе США сообщили о хищении не менее $100 млрд из средств, выделенных из бюджета на реализацию программ помощи предприятиям и людям, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, пишет агентство Anadolu.

Данная оценка основана на сведениях Секретной службы, Минтруда и Администрации малого бизнеса США, отметил координатор Секретной службы США по выявлению преступлений в этой сфере Рой Дотсон. По его словам, похищенные средства составляют примерно 3% от $3,4 трлн, выделенных на помощь жителям и предприятиям страны.

Значительная часть из этих средств приходится на деньги, выделенные для выплаты пособий по безработице. В Министерстве труда США сообщили о возможном нецелевом использовании $87 млрд, большая часть этих средств попала в руки мошенников.

Служба уже заморозила более $1,2 млрд разворованных средств и смогла вернуть $2,3 млрд. Всего в настоящее время ведется порядка 900 расследований во всех штатах, под стражу помещены около 100 человек.