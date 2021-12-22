Журналистов из Турции неделю держат в спецприемнике в Хакасии в бесчеловечных условиях

Назгуль Кенжетай и Эмин Карачак приехали в Хакасию на съемки фильма о жизни коренных малочисленных тюркских народов. Во время работы их задержали российские полицейские. Журналистов из Турции неделю содержат в камерах без отопления, горячей воды и огороженного санузла в ожидании выдворения из страны. #trtнарусском #freenazlıgulemin #Россия #задержание