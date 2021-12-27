Турецкие археологи раскопали 2000-летние статуи

Турецкие археологи во время раскопок древнеримского города Блаундус в турецкой провинции Ушак обнаружили две мраморные статуи мужчин. Их примерный возраст 2000 лет. Находки были сделаны во дворе храма греческой богини Деметры. Теперь археологам предстоит выяснить, кого изображали эти статуи – богов, императоров или государственных деятелей. #trtнарусском #Блаундус #археологи #статуи