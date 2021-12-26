ПОЛИТИКА
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Израиль разрешил военным стрелять в убегающих палестинцев
Израильское военное командование официально разрешило солдатам стрелять в палестинцев, которые убегают после того, как бросили камни или коктейли Молотова, даже если они не представляют прямой угрозы. Подобная практика существовала и ранее, теперь она легализована. #Израиль #палестинцы #военные
Израильское военное командование официально разрешило солдатам стрелять в палестинцев, которые убегают после того, как бросили камни или коктейли Молотова, даже если они не представляют прямой угрозы. Подобная практика существовала и ранее, теперь она легализована. / Others
26 декабря 2021 г.
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