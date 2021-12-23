Жители Ферганской области смогут получать по 500 тысяч сумов ($46) за каждый сброшенный килограмм веса, заявил хоким (глава администрации) региона Хайрулло Бозоров на сессии Ферганского областного кенгаша (совета) народных депутатов.

Задумавшись над тем, как распространить среди населения здоровый образ жизни и приучить к здоровому питанию, власти области решили провести эксперимент по похудению. Желающие в нем участвовать должны пойти в поликлинику по месту жительства, зарегистрироваться в программе и взвеситься, отмечает «Фергана». Через полгода они должны пройти повторное взвешивание. Денежное вознаграждение получат граждане, похудевшие за год не менее чем на пять килограммов, уточнили в пресс-службе хокимията.

Бозоров рассказал о программе на примере чиновников. «Мы разработали новый способ формирования здорового образа жизни. Если чиновник похудеет на один килограмм, он получит 500 тысяч сумов. Если похудеет на пять килограммов, то получит 2 миллиона 500 тысяч сумов», — пояснил хоким.

Такая же возможность есть и «у представителей простого народа», добавил Бозоров, отметив, что в дальнейшем ферганский опыт можно будет распространить на республику. Из каких средств будет оплачиваться эксперимент и какая сумма под него зарезервирована, не сообщается.

В ноябре 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился, чтобы с 1 января 2021 года руководители и работники всех государственных органов и организаций регулярно занимались физкультурой и спортом. Тогда же президент предложил платить узбекистанцам за ходьбу — в рамках пропаганды здорового образа жизни в условиях пандемии COVID-19. Как писал TRT на русском, жителям Узбекистана в возрасте от 18 лет и старше, которые совершили не менее 10 тысяч шагов, были перечислены деньги на электронные кошельки. Подсчет шагов ведется на специальной платформе и в мобильном приложении. Положение о выплатах гражданам страны за ходьбу содержится в указе президента Узбекистана «О мерах по широкому внедрению в жизнь здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта».

Ранее TRT на русском писал, что в 2021-2025 годах по всей стране будут построены 1164 спортивные площадки по типовым проектам для занятия бадминтоном, стритболом и воркаутом. Ежегодно планируется проводить 18 соревнований по этим видам спорта, а также по ходьбе, бегу и мини-футболу.