Перепись населения закончилась больше месяца назад, а скандалы вокруг нее все продолжаются. 21 декабря «Левада-Центр» заявил, что в переписи не участвовали 42% опрошенных жителей России и это максимум с 2002 года, когда таких людей было всего 6%. Опросы известных журналистов показывают еще большие цифры: 72% по разным причинам проигнорировали «государственный учет» 2021-го.

В то же самое время занимающийся переписью Росстат сетовал на массовые слухи о неактивном участии жителей страны в мероприятии и на голубом глазу отчитался властям о «99 с небольшим процентах» переписанных гражданах. «Это они деньги освоили на 99%», — взорвались соцсети. На «посчитаться страной» было потрачено 32 миллиарда рублей. В нынешней версии переписи населения многие эксперты усматривают скорее повод потратить бюджетные деньги, а не реальный статистический инструмент.

Денег не вернуть

Россияне открыто пишут, что перепись в России провалилась, и гадают, кто из чиновников ответит за впустую потраченные огромные бюджетные деньги. Первым «пошел под нож» куратор скандальной переписи — заместитель главы Росстата Павел Смелов. 14 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении его от должности.

Именно Смелов заявлял налево и направо, что «число заполненных переписных листов составило примерно 99% от оценочной численности населения страны на начало августа 2021 года». А в интервью изданию «Коммерсант» у него и вовсе получилось, что «число переписавшихся составило больше 100%».

Росстат потом оправдывался: мол, такие цифры получились потому, что некоторые граждане могли переписать себя или близких несколько раз и вообще заявленные проценты — это не численность населения, а «проценты выполнения плана» переписи.

Не увидели смысла

Изначально первые итоги переписи должны были подвести в январе. Росстат первым делом должен был обнародовать сведения об общей численности населения страны, потом уже раскрыть данные. Однако после увольнения Смелова Росстат планирует опубликовать предварительные итоги только в апреле, а окончательные результаты объявить аж до конца 2022 года.

Увольнение Смелова порождает дополнительные сомнения в достоверности данных переписи, которые у некоторых экспертов были и до этого. Кроме того, усилились сомнения, а будут ли достоверны посчитанные данные при таком массовом неучастии населения, если не сказать — принципиальном отказе от участия в ней. «Среди людей, с которыми я разговаривал, нет ни одного человека, к которому приходили переписчики», — заявил, например, социолог, профессор НИУ ВШЭ Даниил Александров.

Кстати, свое неучастие в переписи населения почти половина опрошенных (49%) «Левадой-центром» объяснили тем, что к ним не приходил переписчик. Каждый пятый респондент уверял, что у них просто не было возможности переписаться, в том числе потому, что неожиданно возникали проблемы с доступом в Интернет. Столько же россиян говорили честно и прямо, что не видели в этом никакого смысла.

Любопытно, что в Москве, согласно данным опроса «Левада-центра», участие в переписи приняла только четверть респондентов, а 73% в ней не участвовали. 57% жителей Москвы обосновывали свое неучастие в переписи тем, что к ним не пришел переписчик. 17% не видели смысла в переписи, до 10% опасались утечки личных данных и не имели возможности принять участие.

Не менее интересны и неофициальные опросы, о которых говорилось выше. Журналист Павел Пряников посчитал непереписавшихся в своем Telegram-канале: из почти 16 тысяч респондентов 72% сообщили, что перепись прошла мимо них. Из более 40 тысяч опрошенных на канале Ксении Собчак «не переписались» 67%.

Контрольное списывание

Тогда возникает вопрос — кого же переписали? «Новой газете» волонтеры рассказывали, что им разрешили собирать данные о россиянах у их соседей и старших по дому «любыми способами».

А замдиректора Института демографии им. А.Г. Вишневского, НИУ ВШЭ Сергей Захаров и научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова отметили в своем комментарии к исследованию «Левады-центра», что информация о людях и домохозяйствах может быть получена не только в результате сплошного опроса. Эти данные также можно узнать из административных источников — домовых книг, паспортных столов и из регистров лиц, зарегистрированных на портале Госуслуг. Может быть, отсюда и растут ноги «больше 100%» посчитанных?

«Власти нужна была релевантная информация, которой можно было бы доверять, как-то использовать. Но с учетом реального масштаба переписи сделать этого нельзя», — говорит политолог Павел Салин. Он считает, что ответственность за провал переписи лежит не только на замглавы Росстата, на бюрократической машине в целом, но еще одна причина — недоверие населения любой инициативе власти.

Годы недоверия

Подобной точки зрения придерживается политолог Екатерина Шульман. Она констатирует: «Перепись — традиционная штука, никогда она не вызывала больших страстей, но в наше время все вызывает большие страсти. А почему? Потому что никто никому не доверят: люди — государству, государство — гражданам. Это грустная ситуация, злорадствовать тут некому».

«Россиянам все надоели — и власть, и оппозиция. Граждане, как в эпоху перестройки и ельцинские годы, вновь готовы сами заниматься политикой», — еще в прошлом году выявила тенденцию команда социологов и аналитиков, которые занимаются исследованиями изменений политических настроений населения больше 10 лет, куда входят экономист Михаил Дмитриев и психолог Анастасия Никольская.

В этом году проблему недоверия власти подсветила еще и ситуация с QR-кодами, которые население готово покупать, лишь бы не вакцинироваться «по указке чиновников». «Люди не доверяют государству, о чем надо задуматься», — призывает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов, учитывая результаты госмероприятия с миллиардным бюджетом.

Как и вакцинация, перепись в России наглядно показывает низкое доверие граждан к государству, считают эксперты. Ректор РЭШ Рубен Ениколопов уверен, что власть едва ли сможет вернуть доверие населения. Также он напомнил о последствиях: согласно многим научным исследованиям, существует прямая связь между доверием в стране и ее экономическим ростом. «Вся экономика построена на том, чтобы вы совершали какие-то сделки друг с другом, взаимодействовали. Если я не доверяю своему контрагенту почему-то, то мне приходится придумывать какие-то дополнительные трюки для того, чтобы мы все-таки заключили сделку». Так что, по мнению Ениколопова, перепись-2021 показала, что в ближайшие годы россияне, скорее всего, будут жить в экономике, где доверие очень низкое.

Еще один саботаж

В связи с этим журналисты теперь задаются вопросами: а важен ли в принципе был результат переписи государству и если да, то с чем связал провал? Политолог Санаев думает, что к такому результату привели два момента. Первый — это реальная иллюстрация качества современного российского бюрократического управления. «Практически все управленческие решения, на которые тратятся огромные деньги, сводятся к их освоению, — говорит он.

Второй момент — как раз доверие: ведь, даже если бюрократия была более-менее эффективна, то все равно нужно, чтобы инициативам власти доверяло население. «А поскольку доверие подорвано, налицо массовое уклонение от участия, — заключает Санаев. — То есть мы имеем саботаж не только со стороны бюрократии, которая имитировала свою деятельность по организации переписи, но и со стороны населения. Примерно такой же саботаж проявляется сейчас по отношению к вакцинации, когда население не доверяет любым инициативам власти, в том числе и продвижению весьма неплохой вакцины».

В итоге в стране вырисовывается следующая ситуация: что бы власть ни предлагала, это не будет встречать понимания у населения, а будет наталкиваться на сопротивление. Не потому, что это плохие инициативы, подмечает политолог, а потому что люди не доверяют тому, кто их продвигает: «Ну а раз власть так продвигала перепись, налицо массовое уклонение от нее».

Виноват… никто!

Интересно, что Росстат в тот же день прокомментировал получившее эффект разорвавшейся бомбы исследование «Левада-центра», согласно которому участие во Всероссийской переписи населения в 2021 году приняли только 57% россиян. По мнению специалистов Росстата, метод опроса крупнейшего независимого центра опросов на территории России не отражает действительных данных. Например, в нем не участвовали заключенные, военные и мигранты.

Также, комментируя вывод социологов о том, что в Москве участие в переписи приняла лишь четверть опрошенных, в Росстате сообщили, что эти данные требуют «более глубокого анализа исходной ситуации».

После таких ответов госорганов неудивительно, почему жители страны не увидели смысла посчитаться. «Лично мне кажется, что перепись превратилась в большой бизнес-проект, от которого очень трудно отказаться, — заявил NEWS.ru политолог Сергей Журавский. Он не видит в ее проведении «особого логического смысла», тем более «государство за последние годы сумело сформировать цифровые профили едва ли не каждого гражданина». «Думаю, имеющихся в распоряжении госорганов сведений вполне достаточно», — настаивает Журавский, называя перепись в условиях тотальной цифровизации «поводом освоить средства».