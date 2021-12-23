Львовский областной совет направил обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде относительно восстановления исторической справедливости и переименования Российской Федерации в Московию, сообщается на сайте облсовета.

Отмечается, что во время сессионного заседания Львовского облсовета депутаты голосованием поддержали обращение к представителям центральной власти, в котором предложили в дальнейшем на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация, а в отношении граждан РФ использовать слово «московиты».

«В течение последних несколько сотен лет наш северо-восточный сосед, который постоянно посягает на нашу территорию, неправомерно пользуется украденным государственным и географическим названием «Россия». 300 лет назад, после ряда побед над Швецией и заключения Ништадтского мирного договора, 22 октября 1721-го Петр I переименовал Московское царство в Россию, а себя провозгласил императором», — говорится в обращении.

В документе указывается, что на картах и атласах XV, XVI и даже XVIII века не указана такая страна как Россия, а только Московия. Московское государство повсеместно именовалось как Московия, Московития, а иногда даже Тартария.

«В конце XVIII века Россия оккупировала всю территорию Великого княжества Литовского и значительную часть Польши, перед Екатериной II стояла задача найти легальное оправдание оккупации. Поэтому произошла фальсификация истории, для обоснования законных притязаний России на чужие земли: изменены исторические документы, где российский и московский народы объединились как славянские; придумана история борьбы национально-освободительных украинских, белорусских и польских движений, которые всегда мечтали стать одной страной; распространен миф о лидерстве России как славянской страны», — добавили депутаты.

Изменение названия Московского царства бросило серьезный вызов идентичности украинского народа и является оправданием оккупации части территории современной Украины, заключают они.

С подобным обращением к власти ранее выступили депутаты Ровенского облсовета. Также предложение переименовать Россию неоднократно высказывал депутат от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев. Он предлагал называть Россию на украинских картах Московией и призывал «не бояться таких новшеств».