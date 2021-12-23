ПОЛИТИКА
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Эрдоган: Исламофобия и антисемитизм — преступления против человечности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с членами еврейской общины страны и Альянсом раввинов в мусульманских государствах назвал исламофобию и антисемитизм преступлениями против человечности. Он также подчеркнул, что отношения между Анкарой и Тель-Авивом имеют жизненно важное значение для всего региона, а их развитие зависит от урегулирования палестинской проблемы. #Турция #Эрдоган #Израиль
Израиль / Others
23 декабря 2021 г.
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